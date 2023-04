Hoofddorp vs. kleine kernen: deze thema's verdienen volgens Vennepers meer politieke aandacht

Veel Vennepers voelen zich onvoldoende gehoord en gezien door de Haarlemmermeerse politiek, zo bleek eerder deze week weer eens tijdens een charmeoffensief van de gemeenteraad in het dorp. NH volgde de route die de Vennepers voor het gemeentebestuur had uitgestippeld en vroeg hen naar hun wensen. Waar zouden ze in het tijdelijke raadhuis in Hoofddorp wel wat meer aandacht voor mogen hebben?

Een groep Vennepers staat bij het stadscentrum te wachten op de raadsleden, wethouders en burgemeester die in kleine groepjes bij twaalf locaties in het dorp langsgaan. Ron de Rooij (55) is één van hen. Hij draait zich om en kijkt richting het stuk braak: een overwoekerd grasveld met grote plassen water. "Ik schaam me voor mijn dorp", vertelt hij. "De enkele woningen die hier stonden zijn jaren geleden al gesloopt, maar er is nog steeds niets voor in de plaats gekomen. En dat terwijl een appartementencomplex daar zoveel problemen zou oplossen.’

Een paar meter verderop presenteren andere Vennepers hun plannen voor tijdelijke maatregelen op het terrein aan de raadsleden. ‘"Het is fijn dat er een plan is gemaakt om dit stuk tijdelijk wat groener te maken", vertelt Ron. "Maar het bouwen van woningen zou de prioriteit moeten zijn. Als mijn kinderen later in de buurt willen blijven wonen, moeten zij die optie hebben." Hoofddorp krijgt volgens Ron wél altijd genoeg aandacht. "Raadsleden lijken geen tijd te hebben voor wat hier allemaal zou moeten gebeuren", vertelt hij. "Ze investeren zestig miljoen in het Raadhuis, maar in de kleine kernen gebeurt bijna niets. Ik ben blij dat de raadsleden vandaag hier zijn: ze zullen met eigen ogen zien welke mogelijkheden er zijn om ons dorp op te knappen."

"Al twintig jaar wachten we op dat er hier eindelijk iets gebeurt" Willemijn van Klingeren

Op de volgende locatie van de route, in het ontmoetingscentrum, staat Willemijn van Klingeren (81), lid van de dorpsraad. In 1970 kwam zij voor het eerst in Nieuw-Vennep wonen. "Het verwijt dat in Hoofddorp alles kan en in Nieuw-Vennep niets, was er toen ook al", vertelt ze. "Of dat echt waar is, dat weet ik niet, maar door ons wordt dat wel zo ervaren."

Terwijl de inwoners van Nieuw-Vennep al jaren om een nieuw centrum vragen, wordt in Hoofddorp het centrum wel opgeknapt. "Als je ziet in welk tempo er in Hoofddorp gebouwd wordt, dan denk ik: waar halen ze het geld vandaan?", vertelt Willemijn. ‘Als zij nou wat minder uitgeven, blijft er misschien nog wat geld over voor de andere dorpen." Het is wachten op nieuwbouw volgens Willemijn. "Als alles goed gaat, wordt eind dit jaar een paal in de grond gezet voor het nieuwe gebouw", vertelt ze. "Al twintig jaar wachten we, op dat er eindelijk hier iets gebeurt. We hopen dat er, ook met dit soort gelegenheden, meer daadkracht komt om wat aan het centrum van Nieuw-Vennep te doen."

In de Witte Kerk, het op een na laatste punt van de route, staat Marco Kok (32), lid van de kerkenraad. In de kerk zit een grote scheur. Als de fundatieproblemen niet aangepakt worden, zal de gevel op termijn instorten. De plannen van de kerk zitten nog in de beginfase, ‘maar tot nu toe hebben we goede medewerking van de gemeente ontvangen’, vertelt Marco. "De raadsleden zien we nu voor het eerst. Als het over financiën en vergunningen gaat, worden de raadsleden pas actief betrokken." Het herstellen van de kerk kost veel geld. Daarom wil de kerk van de pastorie zorgwoningen maken en andere ruimtes verhuren aan een tandarts en kinderopvang. Hij wenkt naar een vrouw even verderop. "Zij is tandarts en vertelde mij dat ze een stoel extra nodig heeft, maar dat zij geen plek kan vinden."

"Er zijn hier ook goede dingen: het winkelcentrum wordt binnenkort aangepakt" Marco Kok

Marco herkent het probleem dat de raad meer aandacht heeft voor Hoofddorp dan voor andere kernen niet. Hij is zelf vier jaar geleden vanuit Hoofddorp naar Nieuw-Vennep verhuisd. "Ik vind de rust in Nieuw-Vennep heel fijn", vertelt hij. "En er zijn hier ook goede dingen: het winkelcentrum wordt binnenkort aangepakt."