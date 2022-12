Komst marktgebouw zou impuls zijn voor Nieuw-Vennep: "Intenties zijn goed"

Een nieuwe prikkel voor het dorpscentrum van Nieuw-Vennep lijkt dichtbij. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft onlangs besloten te starten met de aanbesteding van een marktgebouw. Het zou een nieuwe stap zijn in de richting van een bruisender dorpscentrum, iets waar al jaren aandacht voor wordt gevraagd.

Niels van Steijn / NH Nieuws

"Wij als dorpsraad en alle Vennepers die zich tegen de ontwikkeling van het centrum aan bemoeien zijn blij met deze ontwikkeling. Het is een stap in de goede richting, maar gezien de afgelopen jaren willen wij graag duidelijkheid over het tijdspad. De intenties zijn goed, maar we weten niet wanneer er daadwerkelijk iets gaat gebeuren", legt Martijn Schouten, voorzitter van de dorpsraad, uit. 'Allure en levendigheid' Het is een reactie op het besluit van het college van B&W om te starten met de aanbesteding van een marktgebouw in het dorpscentrum. Het is een van de stappen die de gemeente wil nemen om het dorpscentrum van Nieuw-Vennep weer levendig en aantrekkelijk te maken. De gemeente ziet een mix van 45 appartementen, horeca, winkels en voorzieningen voor zich en stelt voor de bibliotheek te verhuizen naar het pand op de hoek van de Gelevinkstraat en Venneperstraat. "Wij zijn heel blij met deze stap. Het marktgebouw gaat het centrum van Nieuw-Vennep allure en de broodnodige levendigheid geven. Het duurt natuurlijk nog een aantal jaren, maar we zijn blij met de steun van de gemeente", vertelt centrummanager Birgit Cramer.

"Ik word pas enthousiast als we gaan heien of we een lintje gaan doorknippen" Ben Perdaan, voorzitter OVHZ

Toch is er ook enig sceptis over de plannen van de gemeente: "Ik denk dat we al dik twintig jaar praten over ontwikkelingen, maar het ontbreekt gewoon aan de echte wil om iets te veranderen. Het klinkt mooi, maar toch blijf ik sceptisch. De gemeente heeft dit dorp jarenlang in de kou laten staan dus ik word pas enthousiast als we gaan heien of we een lintje gaan doorknippen", vertelt Ben Perdaan als voorzitter van de Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ). Martijn Schouten van de dorpsraad voegt daaraan toe: "Wij missen een tijdspad waaraan we kunnen zien of het college zich aan haar beloften houdt. Op deze manier kunnen wij ze niet controleren." Tekst gaat door onder de foto's.

Verloedering Nieuw-Vennep Niels van Steijn / NH Nieuws

Verloedering Nieuw-Vennep Niels van Steijn / NH Nieuws

Verloedering Nieuw-Vennep Niels van Steijn / NH Nieuws

Verloedering Nieuw-Vennep Niels van Steijn / NH Nieuws

De gemeente bevestigt dat de eerste plannen ongeveer twintig jaar geleden zijn gemaakt. "Enkele onderdelen daarvan, het Cultuurgebouw, woningen en een gezondheidscentrum zijn sindsdien gerealiseerd. Vanwege de crisis op de woningmarkt zijn de woningbouwplannen stil komen te liggen en zijn bijvoorbeeld de grotendeels braakliggende terreinen nog niet ontwikkeld". Onrust De onrust onder inwoners van het dorp groeide met de jaren en daarom nam de gemeenteraad eind 2019 de motie 'Regie op de Nieuwe Kom aan'. Maar met het aannemen van die motie veranderde er nog weinig.

"Als je door deze straat loopt heb je een gevoel van schaamte" Marcel Klein, voormalig voorzitter dorpsraad.

Daarom schreef Marcel Klein, voormalig voorzitter van de dorpsraad, twee jaar geleden een open brief aan de gemeente. Ook voor de camera van NH Nieuws reageerde Klein: "Als je door deze straat loopt, heb je een gevoel van schaamte." Al snel volgde het nieuws dat de leegstaande panden aan de Venneperstraat tegen de vlakte zouden gaan. Ruim een jaar later kwam de gemeente met een nieuw plan voor 'De Nieuwe Kom'. Risico's Het gemeentebestuur wijst in het besluit van de huidige aanbesteding wel op het feit dat er risico's zijn waardoor het feest alsnog niet door kan gaan. "Dit kan zijn wanneer de gemeenteraad besluit de bibliotheek niet te verplaatsen of dat er geen inschrijving is die aan de gestelde eisen voldoet."