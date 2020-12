De (sloop)kogel is door de kerk, groot deel centrum Nieuw-Vennep tegen de vlakte

NIEUW-VENNEP - De leegstaande panden aan de Venneperstraat in Nieuw-Vennep gaan binnenkort tegen de vlakte, zo hebben de betrokken partijen afgelopen vrijdag afgesproken. Daarmee komt er een eind aan een jarenlange periode waarin de gebouwen vooral een doorn in het oog van veel bewoners en winkeliers waren. "Wij van de dorpsraad zijn er enorm blij mee dat het opknappen van het centrum nu daadwerkelijk gaat gebeuren", vertelt voorzitter van de dorpsraad, Marcel Klein.

"Dit is baanbrekend in een traject van twintig jaar", vertelt Marcel aan NH Nieuws. "We zien al zolang dat het centrum verpauperd en hebben daarom eind vorig jaar gezegd: 'tot hier en niet verder.' Afgelopen jaar zijn de gesprekken tussen alle partijen met horten en stoten verlopen, maar we zijn altijd in gesprek gebleven. Met het startschot voor de wederopbouw en herinrichting van het centrum als prachtig cadeau zo vlak voor kerst", aldus Marcel.

Het zou gaan om een aantal panden tussen de drogisterij tot en met het postkantoor. Arnout Vos van projectonwikkelaar Wilma Wonen laat weten dat het besluit om te gaan slopen, een stap in de goede richting is.

Stap in de goede richting

Samen met Green Real Estate gaat Arnout een nieuw dorpscentrum ontwikkelen met ongeveer 70 huur- en koopwoningen verdeeld over vier etages, op de begane grond is ruimte voor een commerciële invulling. "We hopen komende periode de overeenkomst af te ronden over de grond die Wilma Wonen, samen met Green Real Estate van de gemeente wil kopen. Naast de koopprijs voor die grond horen daar allerlei afspraken bij, daar zijn we nu ver mee gevorderd", aldus Arnout Vos van Wilma Wonen.

Veiligheid

Dat er zo snel mogelijk gesloopt gaat worden, is ook met het oog op de veiligheid van belang. Wijkagent Ton Wijsman legt uit dat er verschillende vernielingen zijn gepleegd aan de panden: "Gezien de staat waarin ze zich bevinden kan dat zeer gevaarlijke situaties opleveren. Ook zouden ze doelwit kunnen worden van baldadige jeugd met alle gevolgen van dien, denk hierbij aan een schuurbrand van ruim een jaar geleden. We hopen dan ook dat de sloop nog kan plaatsvinden voor 2021."

Noodzaak

Het besluit om de panden te gaan slopen, is een bekroning op Marcels voorzitterschap van de dorpsraad. Dit is het laatste jaar dat Marcel zich inzet voor de belangen van de bewoners en het dorp. Begin november vertelde hij nog over de noodzaak van de herinrichting van het gebied rondom de Venneperstraat: