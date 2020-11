Perspectief voor bruisender dorpscentrum Nieuw-Vennep hangt aan zijden draadje

NIEUW-VENNEP - Het dorpscentrum van Nieuw-Vennep is al jaren niet meer wat het geweest is. De Venneperstraat kenmerkt zich nu door leegstaande panden met dichtgetimmerde ramen en een vervallen postkantoor. De gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor vernieuwing van het gebied, maar door problemen met de financiering en het versnipperde grondeigendom duurt de uitwerking ondertussen al jaren. Dorpsraad voorzitter Marcel Klein stuurde een open brief, die vandaag is behandeld.

Eind 2019 heeft de gemeente de motie 'Regie op de Nieuwe Kom' aangenomen. De ontwikkelingen in het centrum van Nieuw-Vennep lagen destijds stil en de onrust onder de Vennepers werd steeds groter. Maar met het aannemen van de motie, ruim een jaar geleden, is nog vrij weinig veranderd. Open brief Marcel Klein, voorzitter van de dorpsraad, stuurde daarom eind september een open brief aan de gemeente waarin hij schrijft erg ontevreden te zijn over de stand van zaken. De gemeente heeft zich volgens Marcel niet aan de afspraken gehouden en geeft aan dat de resultaten achterblijven. De gemeente Haarlemmermeer heeft de brief vandaag achter gesloten deuren behandeld. De gemeente schrijft op hun website dat zij het afgelopen jaar in gesprek is geweest met grondeigenaren, de ondernemersvereniging (OVHZ), het winkelcentrum en de dorpsraad. In die gesprekken zijn afspraken gemaakt om de Venneperstraat weer levendig te maken. OVHZ zou ondernemers benaderen om gesponsorde bloembakken te plaatsen en doeken op te hangen. CMP Vastgoed zou hebben toegezegd het ABN AMRO pand en Schoolstraat 12 op te knappen en daar twee appartementen aan toe te voegen. Voor de locatie tussen de Venneperstraat en Poststraat zou de gemeente in een vergevorderd stadium zijn met ontwikkelaars Wilma en Green voor een plan met winkels en woningen.

Quote "Door corona lagen de prioriteiten van veel ondernemers meer op bedrijfscontinuïteit, dan op een bloembak" Gemeente Haarlemmermeer

Op de vraag of er al schot in de zaak zit, reageert de gemeente dat een aantal zaken anders is gelopen. "Door corona lagen de prioriteiten van veel ondernemers meer op bedrijfscontinuïteit, dan op een bloembak. En daar hebben we alle begrip voor. Binnenkort wordt de ingerichte etage onthuld, de kerstverlichting ontstoken en een bankje neergezet. De gesprekken tussen de ontwikkelaar en de gemeentelijke partijen zijn vertrouwelijk. Hierover doen we geen mededelingen in de media." Tekst gaat verder onder afbeeldingen.

Volgens Marcel Klein duurt de ontwikkeling van het gebied al zo lang door problemen tussen ontwikkelaar Wilma Wonen en de gemeente: "De ontwikkelaar heeft zijn nek uitgestoken door te zeggen dat zij de grond van de gemeente wil kopen, hiermee zouden ze alle grond in de Venneperstraat bezitten en beginnen met de sloop. Maar de gemeente wil de grond voor een té hoge prijs verkopen, iets waar de ontwikkelaar niet in meegaat." Arnout Vos van Projectontwikkelaar Wilma legt uit dat de situatie aan de Venneperstraat complex is. "Wij hebben daarom onze nek uitgestoken en gezegd dat wij alle grond kopen van de eigenaren, dus ook van de gemeente. Die onderhandelingen met de gemeente zijn inderdaad met horten en stoten gegaan, maar we zijn de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen met de gemeente. De ambitie is om de onderhandelingen dit jaar af te ronden."

