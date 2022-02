Dorpsraad kritisch over zoveelste plan centrum Nieuw-Vennep: "Ga gewoon bouwen"

Het is een nieuw hoofdstuk in een traject van twintig jaar. De gemeente heeft opnieuw een plan geschreven over het centrum van Nieuw-Vennep. Er moet een 'compleet en compact' levendig centrum komen met een mix van woningen, groen, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De dorpsraad is positief over het zoveelste plan, maar roept op tot daadwerkelijke actie.

"Als er gebouwd wordt, is iedereen blij, maar je merkt dat bij veel Vennepers cynisme is ontstaan door de jaren heen", aldus Martijn Schouten, voorzitter van de dorpsraad. Volgens Schouten ligt het niet aan het plan: "Maar die eerste paal moet gewoon de grond in", vertelt hij vandaag.

Veel plannen, maar weinig actie

Hij verwijst naar verschillende plannen over het centrum, daterend uit onder andere 2010. "Elke keer worden er mooie plannen geschreven, over een Harmonieplein met terrassen, veel groen, mooie winkels, maar elke keer blijft de actie uit. Als het aan de dorpsraad ligt zouden ze een soort superwethouder alleen op dit dossier moeten zetten. Dan komen we misschien nog eens ergens."

Het centrum van Nieuw-Vennep is al jaren aan een opknapbeurt toe, maar waar de Venneperstraat zich vorig jaar nog kenmerkte door leegstaande panden met dichtgetimmerde ramen en een vervallen postkantoor, zijn die gebouwen nu tegen de vlakte. "Baanbrekend", vertelde Marcel Klein, eind 2020 nog voorzitter van de dorpsraad.

Levendig, centraal plein

En nu dus een nieuw plan voor het centrum. In de toekomst moet er een levendig, centraal plein met horeca, groen en kleinschalige evenementen komen. Ook moeten er woningen worden gebouwd.

Wethouder Mariëtte Sedee reageert op de kritiek van de dorpsraad: "Ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen in Nieuw-Vennep eerst willen zien en dan pas geloven. Het duurt ook allemaal verschrikkelijk lang, daar zijn diverse oorzaken voor. Maar nu zijn we op de goede weg. Er is binnenkort een participatiebijeenkomst, waarin we de mensen informeren over de plannen. Zoals bij de dorpsraad ook bekend is, doe ik er in ieder geval alles aan om de vaart er in te houden."

De gemeente houdt maandag 7 maart die digitale informatiebijeenkomst over de vernieuwing van het centrum. Hier kunnen Vennepers hun reactie geven op het plan. De dorpsraad organiseert 8 februari op haar beurt een verkiezingscafé waar alle partijen bij aanwezig zullen zijn. Zij zullen daar de kans krijgen hun visie te geven op het centrum van Nieuw-Vennep.