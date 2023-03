Nieuw-Vennep eerste halte charmeoffensief H'meerse raad: 'We komen amper buiten'

Inwoners van Haarlemmermeer die niet in Hoofddorp wonen voelen zich nog te vaak niet gezien en gehoord door de politiek. De gemeenteraad wil daar verandering in brengen en gaat daarom op bezoek in alle 31 kernen. Gisteravond was Nieuw-Vennep aan de beurt.

"Raadsleden besteden enorm veel tijd aan inwoners, maar dat doen ze binnen. We hebben heel veel stukken om te lezen en over te spreken en eigenlijk kom je er helemaal niet meer aan toe om naar buiten te gaan", constateert burgemeester van Haarlemmermeer Marianne Schuurmans. "Vandaar dat we zeiden: 'doe nou maar eens een lopende raadsvergadering.'" Verschillende Vennepers pakken flink uit om hún lokale onderwerp op de politieke agenda te zetten. Leerlingen van basisschool De Linq laten grote foto's zien van hun beschadigde schoolgebouw, dat geregeld door hangjongeren wordt geteisterd. In de historische Witte kerk kunnen raadsleden de smalle trap naar de zolder beklimmen. Daar aangekomen hebben ze goed zicht op de scheuren die in de muren. "De fundering is aan het verrotten", vertelt vrijwilliger Jan-Willem Buitenhuis.

Leegloop Raadsleden die zelf opgroeiden in de 'kleine kernen' herkennen het gevoel van de 'gepasseerde' inwoners. "Naarmate de jaren verstreken merkte ik dat Nieuw-Vennep een beetje leegliep en Hoofddorp steeds aantrekkelijker werd. Dat is heel jammer. Veel ondernemers hebben er uiteindelijk voor gekozen om weg te trekken", vertelt raadslid Jennifer Hup. Ook haar vader sloot zijn winkel. "Dat is misschien ook wel de reden dat ik in de raad ben gegaan. Om te proberen Nieuw-Vennep weer bruisend te maken."

"Het is wel aan de raadsleden zelf om ervoor te zorgen dat deze dag niet uitloopt op een teleurstelling" Raadslid Jennifer Hup