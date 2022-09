Ruim twintig aangiftes in één jaar: Vennepse basisschool geteisterd door hangjeugd

Bakstenen door de ruit, containers die in vlammen opgaan en zakjes wiet in de zandbak. De schoolleiding van basisschool De Linq in Nieuw-Vennep is verbolgen over het vandalisme op- en rondom het terrein van de school. Directeur Karin Koets deed afgelopen jaar ruim twintig keer aangifte van vernielingen en bekladdingen.

"Aangifte doen hoort inmiddels een beetje bij mijn werk, maar ik zou me liever met onderwijs bezig houden", vertelt Koets. Regelmatig wordt ze geconfronteerd met vernielingen en vertelt dan al snel in een 'handelmodus' te gaan: "Dan ruimen we alles zo snel mogelijk op, maken foto's en doen aangifte."

Toch blijft de schade niet onopgemerkt, leerlingen van de school krijgen de vernielingen vaak mee: "Vorige keer kwam ik op school aan en was er beneden bij het kleuterlokaal een ruit ingetrapt", vertelt de 11-jarige Sami Raji. De vernielingen hebben volgens directeur Koets een enorme impact op de leerlingen: "Zij vragen zich af waarom het bij hun school gebeurt en wat tegen gedaan kan worden." Cameratoezicht Om zicht te krijgen op de daders heeft de school sinds kort camera's opgehangen, volgens Ton Wijsman een goede manier om zicht te krijgen op de groep, die volgens hem vooral uit jongeren bestaat: "Er komen hier groepen jeugd om te 'chillen', maar naderhand blijkt toch dat er vernielingen zijn aangericht en dat is gewoon jammer." De betrokken partijen zijn niet verbaasd over het feit dat groepen jongeren zich naast de school verzamelen. De gemeente heeft naast de school namelijk een jongeren ontmoetingsplek gecreëerd. 'Chillen' Karin Koets wijt het probleem niet aan de directe omgeving en de ontmoetingsplek: "De gemeente heeft hier fantastische voorzieningen aangelegd, kinderen kunnen hier skaten, basketballen, voetballen of gewoon 'chillen', ik zou ook nooit zeggen dat zij hier weg moeten. Maar zorg er wel voor dat het leuk blijft en dat wij onze leerlingen de volgende dag 'gewoon' kunnen ontvangen. Haarlemmermeer wordt al langer geteisterd door jeugdoverlast. De gemeente was afgelopen jaar, na Amsterdam, de regio met de meeste meldingen van jeugdoverlast in Noord-Holland. Waar in 2019 nog 617 meldingen werden gedaan, steeg dat vorig jaar tot 1.653 meldingen.