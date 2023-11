Opmerkelijk: bijna ontslagen Jan Smit zet zakelijk directeur FC Volendam op straat

Voorzitter Jan Smit heeft Frans ten Berge, zakelijk directeur van FC Volendam, op non-actief gesteld. Erg verrassend, omdat Smit zelf een ontslag boven het hoofd hangt. Verder is het vreemd omdat de voormalig commercieel directeur van C&A in februari juist nog door Smit werd aangesteld.

De onrust is op dit moment enorm. Op het veld, maar zeker op bestuurlijk vlak. Eerder deze week maakte Jan Smit zelf bekend dat hij en de drie overige bestuursleden de laan uit worden gestuurd. Morgen is er een geplande vergadering waar het ontslag van het voltallige bestuur wordt bekrachtigd.

Slechts tien maanden duurde het huwelijk tussen FC Volendam en Frans ten Berge. Terwijl Smit in februari nog liet weten dat hij ervan overtuigd was dat Ten Berge de juiste man op de juiste plaats was.

"Algeheel disfunctioneren op zijn portefeuilles", laat een woordvoerder van FC Volendam weten over het ontslag van Ten Berge. "En hij geeft geen openheid richting de club over zaken die essentieel zijn voor een goed bestuur."