Na moord in Alkmaarse tuin wil buurt 'dealende' bewoner weg: "Wij verdienen rust"

Buren zijn geschrokken en gefrustreerd. De bewoner (58) van het hoekhuis aan de Baansingel in Alkmaar stond zondag weer in zijn straat. Nadat de 18-jarige Freek doodgeschoten in de tuin was gevonden, werd hij opgepakt. Hij blijkt nu onschuldig, maar omwonenden zien hem toch liever niet terugkeren in de wijk. Ze zijn bang dat alle overlast weer begint.

Foto: Baansingel alkmaar - Maaike Polder / NH Nieuws

"Ik vrees dat de winkel straks weer dag en nacht geopend zal zijn", zegt buurtgenoot Rick, die gisteren een brief stuurde naar Anja Schouten, de burgemeester van Alkmaar. Hij wijst naar de hoekwoning in de wijk Oud-Overdie, waar hij al bijna dertig jaar met plezier woont. Maar dit specifieke huis lijkt volgens hem wel het afvoerputje van de straat. De man die er woont, dealt in drugs en zorgt daarmee al jaren voor overlast. Er rijden louche types af en aan, er is vaak ruzie, lawaai en vrouwen voelen zich onveilig door 'gluurgedrag' van de klanten onder invloed. Tegen de burgemeester verwijt Rick de politie en handhaving de afgelopen jaren veel te weinig hebben ondernomen. Zo kon het woensdag escaleren zoals nooit tevoren in zijn buurt. Meerdere mensen bellen die middag naar eigen zeggen al om 14.00 uur de politie over geluidsoverlast en ruzie in de straat. Er klinkt geschreeuw. En een paar uur later is het weer raak. Nu horen mensen ook schoten. Dood in de tuin Twee politieauto's komen rond 17.30 aan bij het huis op de hoek. Er lijkt niet heel veel aan de hand te zijn. Maar waarschijnlijk ligt de 18-jarige Freek uit Friesland dán al levenloos aan de andere kant van de schutting. Agenten doen onderzoek in het hoekhuis en dan pas om 19.50 uur wordt zijn lichaam in de tuin van de buurvrouw gevonden. De 58-jarige bewoner wordt daarna gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Tekst gaat verder onder de foto

Foto: baansingel alkmaar - Alkmaar Centraal

Nu, bijna een week later, beschrijft Rick in een gefrustreerd relaas aan de burgemeester hoe hij afgelopen week heeft beleefd. "Ik maakte de politie en forensische operatie van dichtbij mee. Zeer indrukwekkend, die logistiek." Maar hij beklaagt zich ook over de 'passieve houding' van de politie en handhaving met betrekking tot dat ene huis in het appartementencomplex. "De voormálige bewoner was een alcoholist en kreeg de hele dag door drinkbroeders op bezoek. De bewoner daarvoor was net zoals nu een drugsdealer met regelmatig voor overlast zorgende klanten. Ze komen soms met een scootmobiel aangereden, gaan via de tuin naar binnen. Dat moet de politie toch ook door hebben?" Ineens weer in de straat Andere buurtbewoners spreken over de woning als 'een buurtcafé met rare mensen', bezoekers 'die ik ken als daklozen uit de stad' en 'verslaafden met ingevallen hoofden'. Doorslaggevend voor Rick en anderen om zich te verenigen en nu een klaagbrief te schrijven is dat hun 58-jarige buurtgenoot na de arrestatie deze zondag ineens weer in zijn straat stond. Na een eerste onderzoek sluit de politie uit dat de bewoner iets te maken heeft met de dood van Freek en dus mag hij naar huis. "Hij is dan misschien nu onschuldig, maar wel de veroorzaker van alles", zegt Rick. "Hij faciliteert de hele zooi. " Tekst gaat verder

Foto: brief burgemeester - De brief van Rick aan de burgemeester

De Alkmaarder is 'verbijsterd'. "Hoe is het überhaupt mogelijk dat iemand die zoveel overlast veroorzaakt, met dagelijks crimineel bezoek, hier mag blijven wonen. Nota bene op vijftig meter afstand van een opvang voor kwetsbare mensen." Rick doelt op Blijf Groep Oranje op een steenworp afstand. Een dame in de straat - vanwege haar privacy noemen we haar naam en locatie niet - is zo aangeslagen en geschrokken van dat hij terug is, dat ze gaat logeren bij familie. "Ik ga bij mijn zoon wonen", zegt ze terwijl ze letterlijk haar koffers inpakt. Rondom de schietpartij maakte ze alles van dichtbij mee en de tranen staan nog in haar ogen. Ze heeft een kaarsje gebrand voor de overleden 18-jarige. En ook andere mensen hebben inmiddels bloemen neergelegd langs de muur waar het drama zich heeft afgespeeld. Nog steeds is onduidelijk wat er is gebeurd en waarom Freek is doodgeschoten.We houden van je, staat op een kaartje. Tekst gaat verder onder de foto

Foto: woning bloemen alkmaar baansingel - Maaike Polder / NH Nieuws

"Kijk, hij is tegen mij altijd heel aardig", moet Rick nuanceren over de bewoner van het hoekhuis. "Hij is niet agressief of zo, zit in de schuldsanering. Een paar jaar terug repareerde hij weleens een fiets voor me en zo verdiende hij wat extra's." Maar de laatste tijd zag hij de man 'afglijden'. "Ik heb ook wel een beetje medelijden met hem en hoop dat hij wordt geholpen. Alleen lijkt het me sterk dat hij nu, na deze gebeurtenis, een modelburger' gaat zijn. De buurt verdient rust. Ik hoop dat er nu serieus wat aan wordt gedaan."

Reactie Woonwaard Een woningcorporatie kan iemand niet zomaar uit huis zetten. Het complex aan de Baansingel is in beheer van Woonwaard en een woordvoerder geeft aan 'te snappen dat de buurt zich onveilig voelt' als deze bewoner hier blijft. "We doen er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt. Daarin zijn we ook afhankelijk van de politie en de gemeente." Wat betreft een dossier over overlast: dat is volgens haar op te bouwen, alleen 'de burgemeester bepaalt of een woning gesloten wordt'. Er is nog een mogelijkheid om iemand via de rechter uit huis te zetten, maar het verschilt per situatie of daar grond voor is. In verband met de privacy van de man wil Woonwaard niet specifiek ingaan op deze casus. "We zijn in overleg hoe we ervoor kunnen zorgen dat het weer een aanvaardbare, veilige situatie wordt voor de buurt."