18-jarige ligt doodgeschoten in tuin van Alkmaarse woning, man (58) opgepakt

Een 18-jarige is gisteravond dood gevonden in een tuin van een woning aan de Baansingel in Alkmaar. Onder inwoners circuleert een heftige video van het slachtoffer. De politie denkt dat hij is neergeschoten en heeft een Alkmaarder (58) opgepakt.

Het gaat om een tiener die staat ingeschreven in de gemeente Waadhoeke in de provincie Friesland. Hij lag in de achtertuin van een woning. Onder Alkmaarders circuleert een heftige video van het vermoedelijke slachtoffer.

Volgens een buurtbewoner zitten er dan gaten in de voorruit van de hoekwoning. Het is onduidelijk wat er toen precies is gebeurd, maar het slachtoffer wordt vervolgens pas om 19.50 uur gevonden.

"Ik hoorde een vrouw schreeuwen: hij is dood, hij is dood." De hevig geëmotioneerde buurvrouw Demelsa vertelt deze morgen hoe ze gisteren twee knallen hoorde en uren later zag hoe een lijkzak door agenten uit een van de woningen onder haar werd gedragen.

Op die beelden, van boven gefilmd, zie je een man die van boven ontkleed is. Hij ligt voorover op de grond in een plas bloed.

Opvallend is dat hij in de tuin ligt náást de hoekwoning waarvan het raam kapot is en die is afgezet door de politie. Hoe hij daar terecht is gekomen is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Een 58-jarige Alkmaarder is 's avonds laat nog opgepakt.

Wat de connectie is tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niet bekendgemaakt. Er gaan roddels in Alkmaar dat het gaat om vader en zoon, maar dat is volgens de politie niet waar.

Een woordvoerder laat zelf nog weten dat er een hond is meegenomen door de dierenambulance 'omdat er niemand meer was om voor te zorgen'.

'Overlast van bewoner'

Buren beschrijven het hoekhuis als een 'buurtcafé met rare mensen' en 'louche figuren' die in en uitlopen. "Ik herken thuislozen uit de stad. Ik vermoed dat het een drugshol is", aldus een buurman die anoniem wil blijven.

Hij zegt dat de politie afgelopen zomer minimaal acht keer voor de deur stond. "Eén keer is de bewoner zelfs met getrokken pistool uit zijn woning gehaald." De autoriteiten zijn bekend met overlastmeldingen in de wijk, melden ze desgevraagd.

Uit cijfers van de politie blijkt dit jaar dat er meerdere keren is gebeld voor incidenten rondom jeugd, dronkenschap en drugsgebruik.

