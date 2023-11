Moordenaar Freek (18) blijkt nog voortvluchtig, opgepakte Alkmaarder vrijgelaten

De 58-jarige Alkmaarder, opgepakt na de dood van de 18-jarige Freek , is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Dat bevestigt de politie desgevraagd aan NH. Na een eerste onderzoek naar de schietpartij aan de Baansingel vermoedt de politie dat de tiener in de tuin door iemand anders is neergeschoten. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen verricht.

"Of het wapen is gevonden, kan ik in belang van het onderzoek niet zeggen", aldus een woordvoerder tegen NH. Ook is er geen signalement van de dader(s).

Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar wat zich woensdag precies heeft afgespeeld aan de Baansingel. In de tuin naast het hoekhuis werd woensdag aan het begin van de avond het levenloze lichaam van Freek (18) gevonden.

Vermoedelijk was de tiener over de schutting geklommen en neergeschoten. De bovenste houten plank tussen de tuinen is afgebroken. Bezorgde buren hadden 's middags al de politie gebeld om een ruzie in de straat.

Opgepakt

De 58-jarige bewoner van het hoekhuis werd 's avonds opgepakt. "Hij blijkt geen betrokkenheid te hebben bij het overlijden van de man", aldus de politie. De woning is de aflopen dagen 'minutieus' uitgeplozen door de recherche.

Maar dat heeft dus nog niet geleid tot een nieuwe arrestatie. Getuigen spreken tegen NH van 'een groep mannen' die 'aankwamen in een auto'. En er zijn 's middags ook schoten gehoord.

De politie is dus nog op zoek naar de schutter en vraagt mensen met tips zich te melden. "Mochten mensen wat horen of zich nog herinneren, waarschuw ons. Dit heeft hele hoge prioriteit. Dat kan ook anoniem."

Van het lichaam van Freek heeft iemand filmpjes gemaakt. Die worden doorgestuurd. Zowel de politie als de nabestaanden verzoeken met klem om hiermee te stoppen.