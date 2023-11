Familie van dood in Alkmaarse tuin gevonden Freek (18) smeekt: 'Deel geen video's meer'

De nabestaanden van Freek (18) gaan door een hel. De tiener werd woensdag dood gevonden in een tuin van een woning in Alkmaar. Vermoedelijk is hij neergeschoten, maar waarom is nog een raadsel. Al gauw circuleerden er afschuwelijke video's van zijn levenloze lichaam, die ook zijn familie ongewild voor ogen kreeg.

Op sociale media wordt heel veel gespeculeerd over wat er is gebeurd die avond. Maar dat is zelfs voor de familie van Freek helemaal niet duidelijk. "Echt respectloos naar de nabestaanden", zegt Cobie namens hen.

Buurtbewoners in Overdie maakten eerder melding van een ruzie in de straat en vertellen schoten te hebben gehoord. De 58-jarige bewoner van de hoekwoning wordt later die avond door de politie opgepakt. Zijn mogelijk rol bij de dood van Freek wordt onderzocht.

Rond 19.50 uur vinden agenten op 22 november haar neefje in de achtertuin van een huis in een appartementencomplex aan de Baansingel. Hij woonde in Friesland, maar kwam regelmatig in en rondom Alkmaar.

"Verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Het was een lieve sociale jongen", vertelt zijn tante Cobie vandaag aan NH. Ze is ongelooflijk verdrietig, maar ook boos. Ze wil dat online speculaties stoppen en ook de video's niet meer worden gedeeld.

Maar het meest tragische is nog dat in appgroepen in Alkmaar en ook via Telegram-kanalen video's circuleren van het levenloze lichaam van de tiener. Het zijn heel expliciete en heftige beelden, die helaas de nabestaanden niet gespaard bleven.

Al eerder riep de politie op om te stoppen met het verspreiden van de video's. Volgens een woordvoerder kan het schadelijk zijn voor het onderzoek, maar ook zorgen voor psychische klachten bij nabestaanden. En nu laten ook jongerenwerkers in Friesland van zich horen.

"Toon respect voor de nabestaanden, deel geen foto's of filmpjes", is te lezen op een afbeelding die in die de gemeente wordt verspreid.

Vriend verloren

De tekst is ook gericht op de jeugd daar. "Jullie zijn een vriend verloren en dat is verschrikkelijk. We wensen jullie en alle andere nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven. Als jullie even willen kletsen, weten jullie ons te vinden via socials of whatsapp."

De tante van Freek kan er met de pet niet bij: meerdere familieleden kregen de beelden doorgestuurd.

"Die filmpjes horen wij gewoon niet te zien en te krijgen. Wij zitten met een heel groot verdriet. Het is voor ons gewoon nog moeilijk te bevatten. De mensen vinden het allemaal sensatie en spannend. Maar stop ermee."

Om de uitvaart van Freek te bekostigen - hij was net in juli achttien geworden en zelf niet verzekerd - is ze een inzamelingsactie gestart.