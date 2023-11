Hovocubo trekt aan kortste eind in beladen wedstrijd tegen koploper Tigers Roermond

Hovocubo heeft vanavond een vervelende thuisnederlaag moeten incasseren in de zaalvoetbal eredivisie. De ploeg uit Hoorn delfde in de slotfase het onderspit tegen Tigers Roermond: 3-2. Het duel lag van tevoren onder een vergrootglas omdat het tijdens de vorige editie uit de hand liep.

Ondanks de perikelen tijdens de vorige ontmoeting, was er tijdens dit duel op de vloer weinig te merken van mogelijk oud zeer. Beide ploegen speelden sportief en met name Tigers Roermond kwam sterk uit de startblokken in sporthal De Opgang in Zwaag. De bezoekers namen vanaf minuut één het initiatief. Hovocubo kwam nauwelijks tot grote mogelijkheden en moest toezien hoe doelman Dave Stet voor de eerste keer werd gepasseerd door nota bene voormalig Hovocubaan Faisal Mellah.

Na de openingstreffer bleef het initiatief bij de gasten uit Limburg. Het vooralsnog creatiefloos spelend Hovocubo kreeg vlak voor rust nog een keer het deksel op de neus. Ayoub Tamoukh zorgde na een flitsende aanval voor de 2-0 ruststand.

