Succescoach Sander van Dijk zwaait na komend seizoen af bij zaalvoetbalclub Hovocubo

Het einde van het tijdperk Sander van Dijk bij Hovocubo komt in zicht. De coach van de Hoornse zaalvoetbalclub heeft aangegeven na het komende seizoen te stoppen. Daarmee komt er dan na 17 jaar een einde aan een dienstverband bij de club die hij uit heeft laten groeien tot topclub in Nederland.

Van Dijk gaat zijn laatste seizoen in als eindverantwoordelijke bij de nummer twee van afgelopen seizoen. Om uiteenlopende reden vindt de 51-jarige Horinees het mooi geweest. Sinds 2007 staat Van Dijk aan het roer bij Hovocubo. Toen hij instapte speelde de club vier niveaus lager. Langzamerhand werd de weg omhoog gezet en onder zijn leiding pakte Hovocubo vier landstitels, drie bekers en vier keer de Super Cup. In 2022 reikte Hovocubo tot de laatste 16 in de Champions League. Dat was nog nooit een Nederlandse club gelukt.

De taken als assistent-bondscoach van Miguel Andres Moreno legt hij zelfs per direct neer. Onlangs werd hem een contractverlenging aangeboden door de KNVB, maar die heeft hij afgeslagen. "Alles bij elkaar opgeteld past het gebrek aan visie en beleid niet bij Van Dijk, maar zo ook de topsportbeleving van spelers die zich niet voor 100% aan het nationale team kunnen committeren door te makkelijk voor training of zelfs wedstrijd af te zeggen", valt te lezen op de website van Hovocubo.

Schorsing

In de ontknoping van het zaalvoetbalseizoen zijn er rondom Hovocubo veel vervelende dingen gebeurd. In de halve finale tegen Tigers Roermond werden flesjes op het veld gegooid, waren opstootjes en kwam het publiek het veld op. Van Dijk werd voor een wedstrijd geschorst en bleef zelfs één finalewedstrijd thuis vanwege privé-omstandigheden. Alleen bij de beslissende finale was hij aanwezig. De club is nog altijd furieus op het besluit van de KNVB en spreekt zich behoorlijk stellig uit.

"Met bovenstaande schrijven is de angst aanwezig dat KNVB met een vergrootglas naar Van Dijk en Hovocubo zal kijken aankomend seizoen, scheidsrechters zich mogelijk tegen club en trainer zullen richten, maar de waarheid moet ook boven komen. De mening van de man die veruit de meest succesvolle Nederlandse trainer is kan onmogelijk genegeerd worden, hopelijk worden de beleidsmakers in Zeist snel wakker… "