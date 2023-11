Weldoener Touwen trommelt BN'ers op om risico Cobra te dragen, weinig steun in raad

"We zijn ook bezig met andere sponsoren die de garantie groter willen maken. 'Bekende Nederlanders' zal ik ze noemen. Ik kan nog geen namen noemen", vult hij daarop aan. Voor de investering van twee miljoen euro die het Cobra in het reddingsplan aan de gemeente vraagt wil Touwen ook wel garant staan. Dat zou dan in de vorm van een zakelijke hypotheek op zijn naam moeten worden georganiseerd.

Touwen spreekt in zijn betoog zijn teleurstelling uit over dat zowel het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) als de Amstelveense Adviesraad Cultuur (AAC) vooral de financiële risico's aan het plan benadrukken. Touwen belooft de raad dat niet de gemeente, maar de miljonair zelf de financiële gevolgen zal dragen als het plan niet goed uitpakt.

Ook het verwijt van de cultuurraad dat het museum niet wil moderniseren vindt Touwen niet terecht. Met een nieuwe 'marketingman', hip café en make-over van het pand denkt de miljonair zeker een moderniseringsslag te kunnen slaan.

Touwen is ervan overtuigd dat een 'doorstart' van het Cobra Museum alleen mogelijk is als de gemeente Amstelveen de schulden van het museum aan de gemeente kwijtscheldt en de huur van het pand, dat haar eigendom is, met de helft verlaagt.

Weinig steun

Wethouder van financiën Adam Elzakalai heeft een harde boodschap voor hem: "Dat kan niet en gaan we ook niet doen. De gemeenteraad heeft het gemeentelijk vastgoedbeleid vastgesteld en anders moeten we de huur voor ander gemeentelijk vastgoed natuurlijk ook verlagen." Het college gaf in een brief aan de raad al aan teleurgesteld te zijn over het plan.

Ook het afsluiten van een hypotheek met Touwen als garantsteller om de verbouwing te kunnen betalen is volgens de wethouder niet mogelijk, omdat het pand van de gemeente is en Amstelveen alsnog het risico draagt.

Ook in de gemeenteraad is maar weinig steun voor het reddingsplan dat er nu ligt. Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat de gepresenteerde ideeën in het verlengde van het huidige beleid van het Cobra liggen, een beleid dat al ongeveer twintig jaar in rode cijfers resulteert.

Over twee weken moet het college met een voorstel komen: dan krijgen het museum en Touwen meer tijd óf is het direct einde verhaal voor het Cobra.