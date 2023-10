Cobra Museum verwacht beter jaar, gemeente bezorgd over risico's in reddingsplan

Het noodlijdende Amstelveense Cobra Museum verwacht in 2024 een veel beter jaar te draaien. Dat zou vooral het gevolg zijn van flink minder kosten (meer dan een miljoen) voor tentoonstellingen in het museum. De gemeente is kritisch: zij ziet nog een aantal zwakke plekken in het reddingsplan dat steeds meer vorm begint te krijgen.

Dat blijkt uit een brief van het college van B&W aan de Amstelveense gemeenteraad. Het Cobra heeft nog een week de tijd om dat plan af te ronden en bij de gemeente in te dienen. Twee ingevlogen externe experts werken daar op dit moment hard aan. De gemeente schrok zich eerder dit jaar een hoedje toen het museum een verlies van 700.000 euro over 2023 voorspelde.

"Er is nog geen concreet zicht op dat dit mogelijk is en vormt daarmee een risico"

Uit de brief blijkt dat het Cobra de gemeente geen inzicht wil geven in de overeenkomst die zij met Touwen heeft gesloten. De gemeente weet daardoor bijvoorbeeld niet welke afspraken er zijn gemaakt over het aflossen van de schuld en de rente die erover betaald moet worden.

Noodsteun

Bovendien plaatst de gemeente vraagtekens bij het nieuwe tekort van 2023 waar het Cobra mee komt. "Hierbij wordt uitgegaan van het niet hoeven terug te betalen van de Provinciale Noodsteun (202.551 euro) door bezwaar aan te tekenen tegen deze terugbetaling. Er is echter nog geen concreet zicht op dat dit mogelijk is en vormt daarmee een risico", staat in de brief. Ook de lagere huur waar het museum vanuit gaat, staat volgens de gemeente nog niet vast.

De gemeente heeft het Cobra Museum uitstel van betaling voor alle openstaande rekeningen van dit jaar gegeven en de subsidie 2023 alsnog uitgekeerd. Ook is in de cultuurbegroting 2024-2027 de jaarlijkse subsidie van ruim een miljoen gewoon gereserveerd. Op 15 november debatteert de raad over het plan van het Cobra Museum en op 29 november neemt ze een besluit.