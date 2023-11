Adviesraad: 'Cobra Museum houdt hand weer te makkelijk op bij gemeente'

Als het Cobra Museum wil blijven bestaan, moet het roer volgens de Amstelveense Adviesraad Cultuur (AAC) drastisch om. Vooral een sterk financiële onderbouwing zou in het huidige reddingsplan ontbreken. "De hand wordt te makkelijk toch weer bij de gemeente opgehouden", staat in een advies van de cultuurraad aan het Cobra.

Die reageert op het reddingsplan dat het museum opstelde. De teleurstelling over dat plan wordt niet onder stoelen of banken gestoken. "De hoop was een

vernieuwend plan te lezen, maar het plan leest eerder als losse onderdelen die samen zijn gebracht en geen integraal doordacht geheel vormen", concludeert de adviesraad na bestudering van het plan.

'Van gisteren'

De vele ideeën die in het plan worden gepresenteerd zijn volgens de raad 'wollig' en 'klinken als plannen van gisteren en niet van morgen.' "Het museum heeft haar kansen vooral laten liggen door geen creatievere vormen van financiering, tentoonstellingsprogramma en randprogrammering uit te denken. De hand wordt te makkelijk toch weer bij de gemeente opgehouden."

Het advies sluit aan bij de mening van het Amstelveense college. Die zei vorige week het reddingsplan van het museum te risicovol te vinden. Ook de adviesraad noemt het voorgestelde financieringsmodel waarin het museum een grote bijdrage van de gemeente verwacht 'kwetsbaar' en 'risicovol.' Het baart de raad ook zorgen dat het Cobra geen potje reserveert om eventuele risico's op te vangen.