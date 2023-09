Vrienden van het Cobra Museum smeken gemeente om museum te redden van ondergang

Kunstliefhebbers uit Amstelveen en omstreken hebben vanavond in het Amstelveense raadhuis een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het voortbestaan van het Cobra Museum. Ze smeekten de aanwezige raadsleden de subsidie voor het museum niet stop te zetten. De aanwezige raadsleden hoorden de emotionele betogen zonder blikken of blozen aan. In tegenstelling tot de vele aanwezigen die met luid applaus lieten weten achter het museum te staan.

Volgens Krabbé is het Cobra Museum in Amstelveen er een met internationale allure. "Er hangen internationale meesterwerken. Wie heeft dat op dit moment? Niemand, behalve het Cobra Museum." Hij benadrukte de belangrijke taak die de gemeente heeft in het voortbestaan van de culturele instelling. En 'natuurlijk' begrijpt ook Krabbé dat voor niets de zon opgaat en geld rol van betekenis speelt, maar dit kan volgens hem niet de reden zijn dat het museum 'wordt weggegooid'.

De publieksonderzoeken van de laatste jaren laten volgens hem zien hoezeer het publiek het Cobra Museum waardeert. "De nationale en internationale waardering voor het Cobra en het team is groot, maar onmeetbaar."

Petitie

Museumdirecteur Van Raay benadrukte ook dat de kunst die in het museum hangt niets meer waard zal zijn als het in een loods stof staat te vangen. "Kunst ontroert, troost, daagt uit, verrast en brengt plezier, maar kunst zonder mensen leeft niet meer." Het museum is vanavond een petitie gestart om de deuren open te houden. Die is in een paar uur tijd al meer dan 500 keer ondertekend. Of dat zin heeft, zal volgende week woensdag blijken. Dan neemt de Amstelveense gemeenteraad een definitief besluit over de toekomst van het Cobra Museum.