Amstelveen wil noodlijdend Cobra Museum geen subsidie meer geven, sluiting dreigt

Eerder deze week kwam het Cobra Museum nog met een smeekbede aan de gemeente om de subsidie niet stop te zetten, maar daar lijkt het college dus in ieder geval geen oren naar te hebben. Morgenavond vergadert de gemeenteraad vanaf half acht 's avonds in een openbaar raadsgesprek over het voorstel. Een week later geeft zij er in een extra raadsvergadering een klapt op.