Amstelveens Cobra Museum 'speelde mooi weer': financiële problemen blijken enorm

De financiële situatie van het Amstelveense Cobra Museum blijkt veel zorgelijker dan het museum de gemeente voorspiegelde. Dat schrijft het college van Amstelveen in een brief aan de gemeenteraad. Die verzocht het museum met een prognose voor 2023 te komen: het verlies zal rond de 700.000 euro liggen.

Wikimedia Commons

Dat het Cobra Museum sinds 2018 in zwaar weer verkeert, is bekend bij de gemeente. Tegenvallende bezoekcijfers, verergerd door de coronajaren, zorgden de afgelopen jaren voor een structureel financieel tekort. Uit de financiële cijfers van 2022 blijkt dat de weg naar boven nog niet is gevonden. Vorig jaar draaide het museum namelijk 350.000 euro verlies. Doemscenario De op dat moment voor de portefeuille financiën verantwoordelijke wethouder Herbert Raat riep in 2018 in zijn persoonlijke blog al dat het roer om moest en schetste ook een doemscenario wanneer het museum zijn zaakjes niet op orde zou krijgen: "Dan kunnen zij [red. de gemeente] de huidige stichting ontbinden. De kunstwerken gaan naar een rechtsopvolger. Gelukkig is opgenomen dat de gemeente bepaalt wie dat zal zijn." De wethouder sprak destijds de wens uit dat het niet zo ver zou komen.

"Het college is geschrokken van de gepresenteerde financiële situatie voor 2023 en de gevolgen daarvan" College in raadsbrief

Raat is in de hoedanigheid van wethouder cultuur nog steeds verantwoordelijk voor het dossier. In 2021 besloot de gemeenteraad dat het Cobra Museum voortaan om de vier jaar kan aankloppen voor een meerjarensubsidie. Naar aanleiding van de zorgelijke financiële cijfers van 2022 heeft het college de verstrekking van subsidie een aantal maanden geleden uitgesteld. Als verklaring staat in de raadsbrief: "Het risico om voor 4 jaar subsidie toe te kennen, wat jaarlijks neerkomt op ruim 1,2 miljoen euro, werd vooralsnog te groot geacht." Het museum kreeg de afgelopen maanden de kans om met een verklaring voor het verlies en een verbeterplan te komen. Ook wilde het college een prognose voor de financiële situatie voor 2023 zien. Die ontving zij naar eigen zeggen slechts een paar uur voor een vervolggesprek met het museum zou plaatsvinden.