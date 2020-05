Amstelveens Cobra Museum probeert het te redden: "Meer dan een ton verlies per maand"

AMSTELVEEN - De culturele sector heeft het ook in Amstelland zwaar. Poppodia, theaterzalen en musea hebben het lastig nu de deuren gesloten zijn. Er is een stip op de horizon, op 1 juni wordt het culturele leven mondjesmaat weer opgestart. Voor het Cobra Museum in Amstelveen een opluchting, want de opgelegde sluiting had niet veel langer kunnen duren. "We hebben meer dan een ton inkomstenderving per maand als we dicht zijn. Dat is zowel van bezoekers als inkomsten uit het café en de winkel."

Per 1 april is Lillian Bóza aan de slag gegaan als nieuwe directeur van het museum. Ze leerde de medewerkers kennen via Zoom-gesprekken en het museum is akelig leeg. Zij had deze nieuwe baan heel anders willen beginnen. "Dramatisch kan ik wel zeggen. (...) De tentoonstellingen liepen ontzettend goed. Terwijl we in een stijgende lijn zaten met het museum moest het plotseling gesloten worden."

Geen overheidssteun

De gevolgen van de sluiting zijn enorm voor het museum. Aangezien het Cobra Museum een private instelling is steekt het Rijk geen geld in het museum in deze crisistijd. Ze zijn op zichzelf aangewezen, en op de gemeente Amstelveen. "We proberen het eerst zelf op te lossen."

Een grote geplande tentoonstelling met surrealistische kunst is bijvoorbeeld teruggeschaald om de kosten te drukken maar toch iets te bieden voor het publiek. Deze collectie had als functie om toeristen uit Amsterdam aan te trekken om de toeristendruk in de hoofdstad te verminderen. De bouwploeg in het Cobra Museum was ook vandaag weer hard aan het werk om alles in gereedheid te brengen voor de heropening die onder voorbehoud op 1 juni gepland staat.