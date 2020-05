Lach breekt door op gezichten van kapper, strandtenthouder en museumvoorzitter

De strandtenthouders hebben zich de afgelopen weken zitten verbijten. Juist in april was het prachtig weer. In die periode moesten ze hun terrassen gesloten houden. Dat deed pijn. "In het begin was er genoeg te doen, we hebben alles opgeknapt", zegt Joris van Essen van de IJmuidense surfspot Makai Beach. "Maar als je daarmee klaar bent, begin je toch wel een beetje ongeduldig te worden. Ik ben ontzettend blij dat we straks weer open kunnen. Ik kan niet wachten. We zijn klaar met alle aanpassingen."

