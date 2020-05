Westfries Museum heeft plan klaarliggen voor eventuele opening op 1 juni

HOORN - Mocht premier Mark Rutte vanavond bekendmaken dat er een versoepeling komt van de 'intelligente lockdown', dan is het Westfries musuem er klaar voor. Het museum heeft een duidelijk plan klaarliggen om vanaf 1 juni weer van start te gaan.

Directeur Ad Geerdink heeft goede hoop dat zijn Westfries Museum aan de Roode Steen in Hoorn, vanaf 1 juni weer zijn deuren mag openen. "De afgelopen dagen was vooral in de pers te lezen dat de terrassen en de kappers weer open mochten. Toen dacht ik: als terrassen weer open zouden mogen, dan zullen culturele instellingen wel volgen. Maar het wordt straks evengoed met rode oortjes voor de tv zitten", blikt Geerdink vooruit op de persconferentie van het kabinet vanavond om 19.00 uur.