Noodlijdend Cobra Museum krijgt steun voor publiekstrekker

AMSTELVEEN - Het in zwaar weer verkerende Cobra Museum in Amstelveen krijgt hulp van de gemeente. Hiermee kan het museum op 1 juni, na de versoepeling van de coronamaatregelen, alsnog met een grote zomertentoonstelling komen. De financiële hulp bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro.

Het Cobra Museum kan de steun van de gemeente hard gebruiken om deze zomer met een knal weer open te gaan. De nieuwe directeur Lillian Bóza vertelde eerder aan NH Nieuws dat het museum door de coronacrisis een ton per maand aan inkomstenderving had.

Het gaat om de voorstelling 'This is Surrealism' uit de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen, met meesterwerken van onder meer Salvador Dalí, René Magritte en Man Ray.

Corona in Noord-Holland

