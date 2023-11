Eeuwenoude molens helpen Noord-Holland droog te houden

Zo'n vijftig eeuwenoude molens draaien al weken op volle toeren om de polders boven het Noordzeekanaal droog te houden. Door de aanhoudende regenval zijn de molens onmisbaar naast de elektrische gemalen van het hoogheemraadschap, zegt de stichting Westfriese Molens. Molenaar Ron Brommer in 't Zand heeft er in ieder geval zijn handen vol aan: "Beetje wind erbij en hatsikidee."

Kletsnatte polders, overstroomde wegen en ondergelopen kelders. Het houdt maar niet op met regenen en waar moet al het water naartoe? Om het waterschap te helpen zetten molenaars in de Noordkop, de Zaanstreek, West-Friesland en Kennemerland zich vrijwillig in, om alle regenwater weg te pompen en te malen. Zoals molenaar Ron Brommer in 't Zand. Zijn Molen O-T draait op volle toeren. Dat zie je in onderstaande video.