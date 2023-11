Zien: Kop van Noord-Holland kletsnat na aanhoudende regen

De onophoudelijke regen van de laatste tijd zorgt voor kletsnatte grond. Met name akkers in de Kop van Noord-Holland zijn drassig:

Oktober was de natste maand sinds het begon van de metingen in 1906, zegt het KNMI. Ook november is tot nu toe kletsnat. Door de hevige regenval werden zelfs zeven noodpompen geplaatst.

Normaal valt er in november in Noord-Holland tachtig tot negentig millimeter regen, maar dat wordt waarschijnlijk een dezer dagen al gehaald.