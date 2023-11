Tata Steel presenteert met kleine aanpassingen nu toch echt 'Groen Staal' bij ministerie

Tata Steel heeft vandaag het aangepaste plan 'Groen Staal' ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het plan gaat het onder andere over het gebruik van waterstof in de fabriek, en het bouwen van een aantal overkappingen. Het is bedoeld om houvast te bieden aan onder andere omwonenden over de vergroening van het staalbedrijf.

Foto: Staalfabriek Tata Steel - ANP Foto

Het originele plan voor de vergroening van de staalfabriek komt uit 2020, en kwam destijds op flinke kritiek te staan. Zo vonden veel omwonenden het plan niet ver genoeg gaan, en twijfelde hoogleraar Jan Rotmans of de doelstelling van Tata Steel wel haalbaar was. Een belangrijk ijkpunt voor het plan was namelijk dat een deel van de fabriek in 2030 al op waterstof zou lopen. Hoogleraar Rotmans zegt dat dat niet realistisch is: volgens Tata zou er in 2030 al genoeg groen opgewekte waterstof zijn om dat te doen, terwijl de hoogleraar zegt dat we daar nog zeker een paar jaar extra op moeten wachten. Overkapping In de nieuwe versie van het plan lijkt Tata Steel zelf ook een slag om arm te houden. In het plan geven ze aan dat de nieuwe fabriek in de eerste instantie op aardgas zal lopen, maar dat het daarna 'zonder aanpassingen' over kan gaan op waterstof, zodra daar genoeg van beschikbaar is. Ze binden daar geen specifieke datum aan. Ook relatief nieuw in het plan is het idee om meerdere overkappingen te bouwen over de delen van de fabriek die de meeste fijnstof uitstoten. Dat zou de overlast voor de omgeving drastisch terug moeten dringen. 'Onzin' Antoinette Verbrugge van GezondheidOp1, een organisatie die zich richt op de gezondheid van IJmonders, is zeer kritisch op het plan. In een eerste reactie laat ze weten dat ze vindt dat Tata niet ver genoeg gaat met deze plannen. Een van de grootste kritiekpunten is dat Tata Steel schijnbaar heeft besloten om Kooks- en Gasfabriek 2 'pas' in 2029 te sluiten. Tata Steel heeft zich altijd vastgehouden aan die datum, maar onder andere politici en dus omwonendenorganisaties pleiten al langer voor een vervroegde sluiting van dat vervuilende deel van de fabriek. Tekst gaat verder onder het kader

Kooksfabriek 2 De Kooksfabrieken van Tata Steel zijn regelmatig voer voor discussie. De twee fabrieken, die zogeheten 'cokes' produceren, brandstof voor de rest van de fabriek, zijn zeer vervuilend en stoten met enige regelmaat schadelijke stoffen uit. Dat komt door procesfouten. Tata Steel geeft aan het aantal fouten in dat proces niet te kunnen verminderen, maar de provincie neemt daar geen genoegen mee. De staalfabriek krijgt regelmatig dwangsommen opgelegd voor de uitstoot en de provincie dreigde vorig jaar al dat de vergunning ingetrokken zou kunnen worden als de situatie niet verbetert.

Als laatste nieuwe punt in het plan noemt Tata Steel dat ze meer gaan recyclen. In plaats van 17 procent schroot, gaan ze 30 procent gebruiken. Volgens Verbrugge is ook dat niet voldoende: ze verwijst naar een motie van vorig jaar waaruit blijkt dat er in 2030 50 procent gerecycled zou moeten worden. Volgens Hans van den Berg, CEO van Tata Steel in Nederland, adresseert het plan juist wel de zorgen van omwonenden van de fabriek. "Ik ben trots op dat we dit aangepaste plan nu kunnen indienen. We adresseren niet alleen de klimaatdoelstellingen, maar ook en vooral de zorgen van de omgeving."