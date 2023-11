Zien: op de Noordpier in Wijk aan Zee zorgt de storm ook voor plezier

Terwijl de kracht van storm Ciarán toeneemt, wordt het in de loop van de ochtend en middag alleen maar drukker met windsurfers op de Noordpier in Wijk aan Zee. "Thuisblijven? Dat kan altijd. Vandaag moet je het water in!", adviseert een van hen in deze video.

"De wind is nu een beetje aflandig, dan waait-ie in de golven. Dat is magic", glimt Job tegen het einde van de ochtend. Hij is wat vroeger dan hij had gewild naar de Noordpier gegaan. "Straks heb je hogere golven en wat meer wind. Dan komen de echte bikkels."