Hoge waterstanden door storing spuicomplex IJmuiden, meerdere sluizen Amsterdam dicht

Door een storing in het spuicomplex van IJmuiden is de waterstand op het Noordzeekanaal en in Amsterdam te hoog. De sluizen tussen het IJ en Amsterdam zijn dichtgezet. Ook kunnen bewoners van woonboten last van krijgen van het hoge waterpeil.

Foto: Sluizencomplex IJmuiden - NH Nieuws

Het spuicomplex zorgt er normaal voor dat overtollig water terug de zee in wordt geloosd. Vannacht ontstond er een storing in dat complex, waardoor de waterstanden op het Noordzeekanaal, de Amsterdamse grachten en Amsterdam-Rijnkanaal snel zijn opgelopen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de elf sluizen tussen Amsterdam en het IJ dicht gezet. Hierdoor is scheepvaart in Amsterdam, waaronder de rondvaart, gestremd. Scheepvaart op het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal gaat wel door. Wanneer het waterpeil is gezakt, kunnen de sluizen weer open. Weg pompen Om het waterpeil zo snel mogelijk te laten zakken zijn Rijkswaterstaat, Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden druk bezig met water weg pompen. Voor bewoners van woonboten langs het Noordzeekanaal Waternet kan het hoge waterpeil vervelende gevolgen hebben, meldt Waternet. De problemen moeten in de loop van de dag opgelost zijn. Dijkgraaf Joyce Sylvester: “Het waterpeil zakt weer en we verwachten dat er geen verdere grote problemen gaan ontstaan. Gezien de komende weersverwachting houden we het nauwlettend in de gaten.”