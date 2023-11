Scholen IJmond nemen maatregelen vanwege herfststorm

Basisscholen - en middelbare scholen in de IJmond nemen vandaag maatregelen vanwege herfststorm Ciarán. Rond 14.00 uur vandaag raast de storm doorheen ons land. Wie vandaag naar buiten wilt gaan, moet goed oppassen.

In de gemeente Beverwijk is het momenteel nog rustig, maar de basisscholen nemen toch maatregelen. De meeste scholen sluiten om 14.30 uur, net voor de storm. Toch zijn basisscholen extra voorzichtig rondom de veiligheid van de kinderen.

De overkoepelende Openbare Basisscholen handelen op basis van een veiligheidsprotocol. Code oranje betekent extra waakzaamheid, daarom mogen leerlingen niet onder bomen lopen als ze naar de gymzaal gaan.

Bij basisschool de Wilgeroos en basisschool de Bareel houden ze de kinderen binnen tijdens de pauzes, maar mogen ze niet vroeger naar huis. Weerberichten worden ook in de gaten gehouden en de scholen wachten per uur af of ze de leerlingen langer binnen gaan houden.

Middelbare scholen eerder dicht

De leerlingen van het Castor College in Beverwijk en het Dali College in Heemskerk mogen na de middagpauze naar huis. Op deze manier kunnen zij voor de storm thuis zijn.