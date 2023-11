Storm Ciarán houdt gemeenteraad Haarlemmermeer thuis: alle sessies opgeschort

Door de overtrekkende storm Ciarán heeft gemeente Haarlemmermeer besloten om voor de rest van de dag een streep te zetten door alle activiteiten van de gemeenteraad op het stadhuis in Hoofddorp. De raad zou onder meer vergaderen over het definitieve ontwerp van het nieuw te bouwen gemeentehuis.

De gemeenteraad laat op hun website weten de activiteiten van de raad op te schorten vanwege het 'onvoorspelbare karakter van de storm.' Wanneer alles ingehaald wordt, laat de gemeente later weten.

Nieuwe gemeentehuis

's Avonds stonden er drie onderwerpen op het programma. Naast vergaderingen over reclamebelastingen en grondprijzen zou gesproken worden over de definitieve goedkeuring van het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis, en belangrijker nog, hoeveel dat moet gaan kosten.

Het verwachtte prijskaartje dat aan de bouw hangt loopt al jaren op. In 2020 ging de gemeente nog uit van 57,5 miljoen euro. Inmiddels is dat opgelopen naar 75 miljoen euro, een bedrag dat de gemeenteraad nog moet goedkeuren. De definitieve stemming over het ontwerp en de begroting voor de bouw vindt plaats op 9 november.