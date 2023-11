Molenaar legt molen 'uit voorzorg' aan de ketting voor harde windstoten storm Ciarán

Molenaar Edwin Blok van de poldermolen De Kat in Uitgeest legt de wieken van de molen extra stevig vast met het oog op de komst van storm Ciaran. Vandaag deed de molenaar bovendien uit voorzorg een extra inspectie.

De wieken van de molen, die al eeuwenlang karakter geven aan het landschap in Uitgeest, mogen niet breken door de storm. Hoe de molenaar dat probeert te voorkomen zie je in bovenstaande video.

