Storm Ciarán op komst: pieren gesloten en boombeheerders staan paraat

De storm Ciarán trekt vanochtend met een windkracht van 7 à 8 de IJmond binnen. In de middag trekt de wind aan en worden aan de westkust pieken tot 110 kilometer per uur verwacht. Voor de zekerheid zijn de pieren al gesloten en sjorren strandtenthouders de boel extra vast. En ook Beverwijkse boombeheerder Ton Zuidervaart is alert: "De zagen zijn geslepen en de zaagteams staan paraat", zegt hij.

Foto: Storm op strand met paraplu - AdobeStock

"We hebben woensdagmorgen om een uur of tien de Noordpier al met hekken afgesloten en onze collega's in IJmuiden hebben datzelfde met de Zuidpier gedaan", zegt Jeffrey Delforge van de Reddingsbrigade Wijk aan Zee. Wandelen op de pier is dan levensgevaarlijk. Als de pieren op last van Rijkswaterstaat worden afgesloten voor wandelaars betekent dat meestal dat het gaat spoken aan de kust. Toch verwacht Delforge geen problemen op het strand: "Er zijn weinig activiteiten, het is koud dus er zal niet veel volk op de been zijn. De kans dat het misgaat is klein", zegt Delforge. Het seizoen zit er dan ook eigenlijk op voor de redders. Het gebouwtje van de reddingspost staat in de opslag en afgezien van een piketploeg, die 24/7 paraat is, is de reddingsbrigade in winterslaap.

De zagen zijn geslepen De Beverwijkse boombeheerder Ton Zuidervaart maakt zich zorgen. Hij is namens de gemeente verantwoordelijk voor de Beverwijkse bomen. "Vanavond gaat er wel een appje uit in de groep van de beheerders om morgen extra alert te zijn", zegt hij. "De zagen zijn geslepen, de zaagteams staan paraat", aldus Zuidervaart. Vooral de populieren in Beverwijk baren de boombeheerder zorgen. "We hebben na Poly met hoogwerkers de twijfelgevallen geïnspecteerd op verborgen schade. Maar de populiertjes in park Overbos blijven bijvoorbeeld een zorg." Langs wandelpaden is doorgaans geen gevaar, die bomen zijn volgens Zuidervaart allemaal gecheckt. Maar in de bospercelen kunnen er toch nog wel wat bomen sneuvelen.

Zuidenwind "Ciarán waait uit het Zuiden en dat zou wel eens ons geluk kunnen zijn", zegt Iris van strandpaviljoen Aloha in Wijk aan Zee. "De wind waait over het strand, dan staan we in de luwte van onze buren", hoopt ze. Bovendien is Aloha stevig gebouwd en verwachten ze dat Ciarán minder problemen zal geven dan de storm Poly die in juli over het land raasde. Poly zorgde voor stevige schade aan de windschermen van Aloha, maar die staan nu al in de winterberging. Ook Suzanna van paviljoen Het Strandhuis in Wijk aan Zee is voorbereid: "We hebben het terras opgeruimd, voor het grootste deel tenminste. Verder houden we ramen en deuren dicht en wachten we het af", aldus Suzanna.

"Als het te gevaarlijk wordt op de pier, cancelen we de film via social media" Iris, Strandpaviljoen Aloha, Wijk aan Zee

De film die voor donderdagavond in Aloha op het programma staat gaat vooralsnog gewoon door, laat Iris weten. "Als het te gevaarlijk wordt om over de pier te lopen, cancelen we de film en laten we dat via social media weten, maar daar is nu nog geen aanleiding voor", besluit ze.

