Vader en zoon Heijne metselen vermorzelde Scheybeeck muur weer zo goed als... oud

De historische muur in park Scheybeeck die door omgewaaide woudreuzen in puin lag, is eind van de week weer zo goed als... oud. Vandaag zijn vader Ab en zoon Robin van metselbedrijf Heijne begonnen met het herstel van de historische muur in het park. De muur was op twee plaatsen vermorzeld door omgewaaide bomen tijdens de zomerstorm Poly op 4 juli, maar eind van de week is deze stormschade weer verholpen.

De muur is weliswaar niet zo oud als het landgoed maar toch behoorlijk op leeftijd en daarom een rijksmonument. De muur wordt dan ook zo goed als kan teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De metselaars zijn dinsdagmorgen aan het werk begonnen. "De muren moeten dan nog gevoegd worden, per muur hebben we ongeveer twee dagen nodig, dus donderdag hopen we klaar te zijn" zegt Robin Heijne, de jongste van de twee metselaars.

Om het karakter van de muur te behouden, wordt er gemetseld met oude stenen. De oude baksteentjes zijn via een handelaar in Eemnes gevonden door de aannemer Nieuwenhuizen, die het werk in opdracht van de gemeente Beverwijk uitvoert. Het feitelijke werk, het metselen en voegen van de historische muur, wordt uitgevoerd door Ab en Robin Heijne. Een secuur werkje dat iets meer tijd kost dan een gewone muur. "Je moet iets langer zoeken om een passende steen te vinden", zegt vader Ab. "De stenen zijn oud, dus allemaal een beetje anders". Maar verder is het een klus als alle andere. "Een steen is een steen, dat maakt voor het metselen niet uit", aldus zoon Robin.

Donderdag of vrijdag zijn de muren in park Scheybeeck weer hersteld in de staat van voor storm Poly. Het zal overigens nog een hele tijd duren voor alle stormschade in Beverwijk is opgelost. Ongeveer de helft van alle schade is nu opgeruimd, laat een medewerker van de gemeente weten. Eerst moesten alle gevaarlijke situaties opgelost worden, het echte opruim- en herstelwerk duurt nog maanden.

Park Westerhout, dat dicht was in verband met loshangende takken, is weer veilig en deze week weer voor publiek opengesteld. In het najaar wordt een begin gemaakt met het herplanten van de gesneuvelde bomen vertelt gemeentelijke bomenbeheerder Ton Zuidervaart. Voor die zo groot zijn als de reuzen die ze moeten vervangen zijn we enkele decennia verder.