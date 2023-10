Voor derde keer opvangschepen voor vluchtelingen aangemeerd in haven Huizen

Twee opvangschepen voor vluchtelingen, de MS Amsterdam en de MS Willemstad, zijn dinsdagochtend aangemeerd in de Werkhaven van Huizen. Samen bieden de schepen onderdak aan maximaal tweehonderd vluchtelingen. Donderdag worden de eerste bewoners verwacht. Dit is de derde keer dat er in Huizen vluchtelingen worden opgevangen op schepen.

Voor Huizen is het niet de eerste keer dat er schepen worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Van oktober 2022 tot 1 mei van dit jaar lag de MS Fortuna in de haven van Huizen. Er waren plannen om het aanleggen van deze boot te verlengen, maar toen twee inwoners de gemeente erop wezen dat dit tegen de afspraak was en dat ze bang waren voor overlast in de zomer , werd de ligging van de opvanglocatie niet verlengd.

Vanwege de grote vraag naar opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland had het COA opnieuw een verzoek bij de gemeente Huizen neergelegd. De organisatie is deze keer de hele periode verantwoordelijk voor de locatie. Op de voorgaande boot was dit de eerste helft het Rode Kruis en de tweede helft het COA. Deze schepen zullen er tot april 2024 liggen.

De groep bestaat voornamelijk uit volwassen mannen en mogelijk enkele stellen. Er zullen geen kinderen aan boord komen. De bewoners zullen per twee een kamer met douche en toilet delen. De grotere kamers zullen gebruikt worden als werkruimte voor het COA of voor de mogelijke stellen aan boord.

De schepen verschillen niet veel van hun voorgangers. Wel ogen ze iets moderner. In de loop van de week worden de boten verder ingericht en donderdag komen de eerste vijftig bewoners aan, waarna er stapsgewijs meer bijkomen. Welke nationaliteit de bewoners hebben is nog niet duidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk komen ze rechtstreeks vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Dat dit keer voor twee kleinere schepen is gekozen in plaats van één groot schip heeft geen specifieke reden. "Het kwam zo uit. Er zou eerst een groot schip komen, maar dat ging op het laatste moment niet door. Dus moesten we snel iets anders verzinnen", vertelt locatiemanager Astrid de Vries. De twee schepen liggen vlak naast elkaar en er kan over en weer gelopen worden. Het Centraal Orgaan voor de Opvang Asielzoekers (COA) heeft eerder met zo'n constructie gewerkt.

Van januari tot maart 2022 lag de Carissima in de haven van Huizen. Hier werden toen ongeveer 150 mensen opgevangen. Hoewel er vanuit de lokale politiek zorgen klonken, kwam de boot er uiteindelijk wel.

Het COA laat weten blij te zijn met de boten in Huizen, maar benadrukt dat het tijdelijk opvangen op boten die in de zomer weer verdwijnen geen structurele oplossing is voor de opvangcrisis.

Volgens verantwoordelijk wethouder Karin van Werven is dit de enige optie die Huizen kan aanbieden. "We zitten ook in Huizen in een woningcrisis en we hebben ook te maken met de Oekraïneopvang. Het is op dit moment dus niet makkelijk om een meer structurele opvangplek in de openbare ruimte te vinden", zegt ze. "En in de zomer moet er ook ruimte zijn voor de recreanten die hier dan willen aanmeren." Daarbij benadrukt ze dat uiteindelijk de raad beslist.

Sinterklaas

Ook aan de intocht van de goedheiligman is gedacht. Voor de aanstaande intocht van Sinterklaas in de Werkhaven van Huizen worden de twee schepen eventjes op een andere plek gelegd. Wanneer die intocht voorbij is komen de schepen weer terug op hun plek en wordt ook gelijk de kade ingericht met onder anderen hekken, bankjes en bloembakken.