Wéér flikt Telstar het met winnende goal in blessuretijd: TOP Oss met tien man verslagen

Opnieuw zat het venijn in de staart bij een wedstrijd van Telstar. De Velsenaren stonden bijna de hele wedstrijd tegen TOP Oss met tien man door een rode kaart van Danny Bakker. Desondanks was het grote fases de bovenliggende partij en in blessuretijd pakte het alsnog de 1-0 overwinning.

In de openingsfase ging het al snel mis bij Telstar. Aanwinst Danny Bakker haalde al na zes minuten Joshua Zimmerman van TOP Oss, die op weg was richting keeper Joey Houeweling, net buiten het strafschopgebied onderuit. De centrale verdediger, die pas twintig minuten in actie kwam voor de Velsenaren, kreeg direct rood en zo kon Telstar gelijk met tien man verder. Het betekende alweer de vijfde rode kaart voor de Velsenaren dit seizoen.

In de aanloop naar het duel was veel te doen over het regenboogshirt waarin Telstar aantrad. Vier spelers van Telstar weigerden in het shirt te spelen en dus zijn zij buiten de selectie gelaten. Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen ontbraken bij Telstar en waren ook niet aanwezig in het stadion. Daarnaast ontbraken negen spelers vanwege blessures en schorsingen.

In de daaropvolgende minuten had Telstar het dan ook gelijk lastig. Delano Ladan profiteerde van een te korte terugspeelbal van Robin Polley, zijn inzet werd geblokt en in tweede instantie werkte Amine Rehmi de bal over het doel. In aanvallend opzicht konden de Witte Leeuwen pas na ruim een kwartier hun draai vinden. Met een man minder waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar het bleef lastig om tot kansen te komen door de ploeg van trainer Mike Snoei. Danzell Gravenberch was tien minuten voor rust wel gevaarlijk, maar zijn inzet werd voor het doel weggehaald door een verdediger van TOP Oss.

Kansenregen

Het niveau van de wedstrijd was niet spectaculair hoog, maar Telstar kreeg na rust wel kansen via Polley. De rechtsback was de gevaarlijkste man aan de kant van de thuisploeg. De afronding van Polley liet echter te wensen over. Toch was het bewonderenswaardig dat Telstar de betere ploeg was. Alex Plat probeerde het nog met een afvallende bal uit een hoekschop, maar zijn inzet ging meters over.

