Telstar: ooit pionier binnen betaald voetbal, nu worden regenboogshirts geweigerd

Dat bij uitgerekend voetbalclub Telstar vier spelers morgen weigeren in regenboogshirt te voetballen is opvallend te noemen. Het was namelijk de club uit Velsen-Zuid zelf die het shirt in regenboogkleuren een aantal jaar terug in het betaald voetbal introduceerde. Een oudgediende en betrokkenen roemen de voetbalclub en omschrijven het als een pionier wat betreft inclusie binnen het betaald voetbal.

"Telstar staat bekend als een club die op de barricades springt voor iedereen", vertelt Dennis Bliek. Bliek heeft tien jaar lang, van 2011 tot 2021 gewerkt bij de club. Hij vertelt dat Telstar altijd de ambitie had om een afspiegeling te zijn van de samenleving, want voetbal is voor iedereen. "Ongeacht achtergrond, beperking of seksuele geaardheid", benadrukt hij.

Uniek in Nederland

Telstar was de eerste club in het Nederlands voetbal die speelde in een regenboogshirt uit steun voor inclusiviteit en diversiteit. Het idee ontstond in 2017 tijdens een gesprek tussen Telstar en de John Blankenstein Foundation, een stichting die zich inzet voor diversiteit en acceptie binnen de sport, met name in de context van homoseksualiteit. Karin Blankenstein, de zus van de in 2006 overleden scheidsrechter die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit, zat aan tafel en weet het nog goed. De shirts hangen zelfs nog in haar kantoor.

"Het was echt uniek", vertelt ze. Samen met Telstar presenteerde ze het shirt vol trots op het veld en in de kleedkamer. Iedereen was enthousiast. "Je merkte dat een groot gedeelte van Telstar er gewoon achter stond, inclusief de spelers, supporters en alle werknemers."