OM eist zes jaar cel tegen vermeende brandstichter woonblok Riekerhaven

Het Openbaar ministerie (OM) eist zes jaar cel tegen de vermeende stichter van de verwoestende brand in containercomplex Riekerhaven in Amsterdam. De brand verwoestte bijna een jaar geleden een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd een ander woonblok van 60 woningen onbewoonbaar verklaard. Mohamed S. werd diezelfde ochtend nog aangehouden, zelf ontkent hij de brandstichter te zijn.

Foto: Brand Riekerhaven - Laurens Niezen / AT5

S. kwam die ochtend naar eigen zeggen net thuis toen hij een rookgeur rook. "Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, zag ik dat er een grote brand was. Mijn matras stond in de brand en ik wilde de vlammen blussen, daarom ging ik naar binnen. Ik heb toen geprobeerd het matras om te draaien en de vlammen uit te trappen", verklaarde hij vandaag tegenover de rechtbank. Ontdekking van de brand Enkele minuten later stond de politie voor de deur, gebeld door een buurvrouw. Aan de telefoon verklaarde ze dat ze wakker werd door een hard gebonk. S. was op dat moment naar eigen zeggen bezig met de was. De buurvrouw verklaarde dat het een paar minuten weer rustig werd, maar even later hoorde ze opnieuw glasgerinkel en gebonk. Bij het kloppen van de agenten, opende S. zijn voordeur. Zij zagen links in de hoek van de kamer een matras staan en verklaren dat er direct een hoop rookontwikkeling was. De broekspijp van de uiteindelijke verdachte zou daarbij ook in brand hebben gestaan. Voor zijn eigen veiligheid 'trokken', zo vertelt de rechtbank, S. uit zijn kamer. Enkele minuten later was de hele gang gevuld met een dikke zwarte rook, verklaarden agenten.

Foto: Brand Riekerhaven - Inter Visual Studio / Marcel Winter

Over de directe oorzaak van de brand is het nog steeds gissen, S. verklaarde vandaag zelf dat hij die ochtend niet had gerookt, wel lag er volgens hem een oplader van zijn laptop in een verlengsnoer naast het bed. Strafeis "Brand is verwoestend. Het slaat om zich heen en eet alles op totdat er niets meer over is. Het huisdier, de foto's, het veilige bed, de diploma's, het is verdwenen", zei de officier van justitie (ovj) vandaag. Volgens het Openbaar Ministerie was het Mohamed S. die de brand stichtte in zijn eigen woning. Dat stelt het OM op basis van de getuigenverklaring van de buurvrouw en verklaringen van agenten: "Hij was in de kamer met een brandend matras en daarbij heeft hij niet het alarmnummer gebeld, dat is belastend", aldus de ovj. S. ontkende eerder en ook vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling de brandstichter te zijn. De verdachte werd tijdens het onderzoek naar hem ook afgeluisterd, tijdens die opnames ontkende hij opnieuw verantwoordelijk te zijn voor de brand in het woonblok in Nieuw-West.

"Ongeloof en verdriet, dat voel ik" Alice Olsthoorn, slachtoffer

"Ongeloof en verdriet, dat voel ik", vertelde Alice Olsthoorn een dag na de brand. "Ik denk niet eens dat ik kan kijken of er nog wat van mij tussen ligt. Ik wil er naartoe. Mijn hele leven ligt daar, alles waar ik zo hard voor heb gewerkt", aldus Olsthoorn bijna een jaar geleden.

"Die dag is mijn hele leven veranderd, mijn grootste angst is realiteit geworden door jou" Slachtoffer

Slachtoffers van de brand kregen enkele honderden euro's van de gemeente, ook burgemeester Halsema bezocht Riekerhaven een dag na de vlammenzee. Een groot deel van deze slachtoffers was vandaag aanwezig tijdens de rechtszaak, zij dienden een schadevergoeding in. Overleden kat Verschillende slachtoffers maakten vandaag gebruik van hun spreekrecht. "Op 13 november is mijn hele leven veranderd, mijn grootste angst is realiteit geworden door jou Mohamed. Dit was de plek waar ik mij thuis voelde, mijn herinneringen, mijn spulletjes. Bij de brand stortte mijn leven in, ik verloor mijn kat. Jij nam mij 'Versace' en mijn huisje af", vertelde aan van de bewoners van het wooncomplex (...)."Wat je hebt gedaan is onmenselijk, zoveel verdriet, zorgen en trauma’s door jou. Ik ben een ander persoon geworden en dat neem ik jouw kwalijk", sloot ze af. De vrouw vraagt 20.000 euro schadevergoeding, waarvan de helft voor haar overleden kat. Extra veiligheidsmaatregelen Na de brand kreeg containercomplex Riekerhaven, op advies van de brandweer, extra veiligheidsmaatregelen. Het advies was om alle rookmelders te laten controleren en waar nodig te herstellen, een brandmeldinstallatie te installeren in alle gemeenschappelijke ruimtes en gangen én om brandwachten in te zetten die altijd aanwezig zijn op het complex. De rechtbank doet normaal gesproken twee weken na de inhoudelijke behandeling uitspraak in een zaak, maar vanwege het aantal vorderingen van slachtoffers heeft de rechtbank langer nodig. De uitspraak staat daarom gepland op 27 november.