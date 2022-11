Extra veiligheidsmaatregelen wooncomplex Riekerhaven na advies brandweer

Het containercomplex Riekerhaven in Amsterdam Nieuw-West krijgt na advies van de brandweer extra veiligheidsmaatregelen. De brandweer stelt in een rapport over de brandveiligheid dat de woonblokken voldoen aan de wet- en regelgeving, maar constateert ook dat die wetgeving het risico van een zich snel uitbreidende brand niet geheel kan voorkomen.

Dat laat burgemeester Halsema weten in een brief aan de gemeenteraad. De extra veiligheidsmaatregelen die de brandweer adviseert zijn om alle rookmelders te laten controleren en waar nodig herstellen, om een brandmeldinstallatie te installeren in alle gemeenschappelijke ruimtes en gangen én om brandwachten in te zetten die altijd aanwezig zijn op het complex.

Lieven de Key, de eigenaar van het complex, heeft laten weten dat er extra maatregelen worden genomen om de vluchtveiligheid te verhogen en dat alle rookmelders in de woningen zullen worden gecontroleerd. Ook zijn de beveiligers van het complex gevraagd om extra alert te zijn op brandveiligheid.

Daarnaast adviseert de brandweer om ook alle andere containercomplexen, met een schilddakconstructie, die vóór 2007 in de stad zijn gebouwd met spoed op brandrisico’s te onderzoeken.

135 bewoners zonder woning

Afgelopen zondagochtend brak er in het containercomplex een grote brand uit. Eén van de woningblokken brandde volledig af en is ingestort. Een ander blok stond nog overeind, maar werd vanwege de waterschade onbewoonbaar verklaard. In totaal raakte daardoor 135 bewoners hun woning kwijt. De gemeente liet eerder vandaag weten 500 euro aan de bewoners die hun woning zijn verloren te geven.

De politie hield kort na de brand een 27-jarige man aan op verdenking van brandstichting, tevens een bewoner van het containercomplex. Woensdag besloot de rechter-commissaris dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.