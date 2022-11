Brand verwoestte huis Alice: "Alles waar ik zo hard voor heb gewerkt is weg"

"Ongeloof en verdriet, dat voel ik", zegt Alice Olsthoorn terwijl ze naar de berg puin kijkt. Dat hier gisteren nog een appartementencomplex van drie hoog stond is lastig voor te stellen. Bij de brand , die gisterochtend aan de Voetbalstraat in Nieuw-West ontstond, is Alice alles kwijtgeraakt.

"Dit is raar", zegt Alice terwijl ze aan komt lopen. Ze kijkt naar de graafmachine die het puin optilt en vervolgens in een container stort. "Ik denk niet eens dat ik kan kijken of er nog wat van mij tussen ligt. Ik wil er naartoe. Mijn hele leven ligt daar, alles waar ik zo hard voor heb gewerkt."

Bij aankomst op de plek van de brand komt de brandgeur je al tegemoet. Het terrein is afgezet met hekken en er is al een lint gespannen. Uit sommige puinhopen komt nog rook. Vrachtwagens rijden af- en aan, mensen zijn druk bezig de overblijfselen van het complex af te voeren. Het is vreemd om te zien dat een plek waar eerst mensen woonden met zo'n snelheid wordt schoongeveegd.

Verdrietige sfeer

Ze is niet de enige die vol verbazing staat te kijken, er hangt een verdrietige sfeer op het terrein. Bij de hekken staan huilende en geschokte bewoners die door ouders en vrienden getroost worden.

Zichtbaar emotioneel vertelt ze hoe de dag gister voor haar begon: "Ik sliep. Ik werd wakker van gebonk op mijn deur. Dat was de politie. Ik heb heel snel mijn laptop gepakt en ben op mijn slippers naar buiten gegaan. In eerste instantie dacht ik dat het wel meeviel, maar toen ik buiten kwam, zag ik heel veel rook. Niet veel later hoorde ik een enorme knal, toen ik keek zag ik dat mijn ramen gesprongen waren en de vlammen schoten naar buiten... Einde verhaal, dacht ik."

Opzettelijk aangestoken

Haar huis en dat van 74 anderen is volledig verwoest. Gister bleek al snel dat de brand is aangestoken en dat de verdachte, die tevens ook een bewoner is, is opgepakt. De geruchten doen al snel de ronde: "Ik weet niet wat ik van die jongen moet vinden. Je hoort dat hij mentale problemen had, maar alles is speculatie. Ik heb gehoord dat hij bij Lieven de Key (woningcoörperatie, red.) geklaagd had over de brandveiligheid van het pand en dat hij de brand heeft aangestoken om zijn punt te bewijzen. Volgens anderen had hij mentale problemen en zat hij in een psychose. Je hoort zoveel, maar ik weet niet wat waar is en wat niet."

Alice voelt naast verdriet ook woede. "Omdat het opzettelijk is aangestoken. Ik hoop dat ik later meer informatie krijg over wat er is gebeurd."

Inzamelingsactie

Alice verdient de kost als content creator. Haar ervaringen heeft ze gister gedeeld op TikTok, en dat filmpje is al zo'n 270.000 keer bekeken. Om weer aan het werk te kunnen en een camera en lichten te kunnen bekostigen, is ze een inzamelingsactie gestart. Inmiddels zijn er al 480 donaties gedaan, goed voor zo'n 6.100 euro. Niet alles gaat ze zelf gebruiken: "Alles wat niet hoog nodig is, doneer ik aan anderen die ook hun huis zijn verloren."

Vanmiddag was er voor de bewoners een bijeenkomst, georganiseerd door Lieven de Key. Zij beweren dat het complex 'brandveilig' was. Alice: "Dat kan ik me niet voorstellen. Er waren zes brandweerauto's, en het hele pand is ingestort. Dan is het niet brandveilig." Ook heeft de coörperatie nieuwe woningen aangeboden. "Op Riekerhaven! Dat is náást ons oude pand. Waar we ons hele hebben en houden in vlammen op hebben zien gaan. En die woningen zijn ook niet veilig! Ik ben echt geschrokken."

Voorlopig woont ze even bij haar ouders en kan ze een paar dagen per week bij haar vriend terecht. Wat er in de toekomst gaat gebeuren, weet ze niet precies: "Vanmiddag eerst maar alles met de verzekering regelen."