Zeer grote brand Amsterdams wooncomplex onder controle, deel gebouw ingestort

Een zeer grote brand aan de Voetbalstraat in de Amsterdamse wijk Riekerhaven heeft een complex van containerwoningen deels verwoest. De brandweer houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken, zo vertelt een woordvoerder. Er is één persoon aangehouden, volgens de brandweer de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Het vuur is inmiddels onder controle.

De brand brak rond half negen vanmorgen uit. Razendsnel stonden tientallen brandweer auto's rond het pand om het vuur te bestrijden. Niet alleen de Amsterdamse brandweer rukte uit, maar ook onder meer korpsen uit Haarlem en Hoofddorp. De brand was rond 13.00 uur onder controle is. Een woordvoerder laat weten dat de brandweer nog tot vanavond bezig zal zijn met het nablussen van de brand.

De brand woedt in een wooncomplex met containerwoningen voor statushouders en studenten. Hoeveel appartementen er precies in de brand staan, is niet duidelijk. Zeker honderdtwintig mensen zouden direct zijn getroffen door de brand. Zij kunnen vanavond niet meer naar huis.

De brandweer vertelde eerder dat er één persoon naar het ziekenhuis is, dat blijkt niet het geval. Een woordvoerder laat weten dat er zes mensen zijn nagekeken vanwege rookinhalatie, zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Alle andere bewoners zijn in veiligheid. Het gaat in totaal om zo'n vierhonderd mensen. Ze worden in een sporthal even verderop opgevangen.

Enorme rookontwikkeling

Op verschillende filmpjes die naar onze redactie zijn gestuurd, is te zien dat er verschillende woningen op bovenste etage van het complex in brand staan. Het hele complex is ontruimd. De knal die te horen was, was volgens de woordvoerder van de brandweer geen explosie, maar het instorten van een gedeelte van het gebouw.

De rookontwikkeling is enorm en in de wijde omtrek te zien. De brandweer roept op om ramen en deuren dicht te houden.