Amsterdam vraagt minister om strengere regels containerwoningen na brand Riekerhaven

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maakt zich zorgen over de brandveiligheid en plaatsing van 'tijdelijke' containerwoningen. Deze week stuurde zij daarom een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en wees daarin op het rapport dat vorig jaar werd opgesteld naar aanleiding van de grote containerbrand in de Riekerhaven. Volgens de Veiligheidsregio moeten er structurele maatregelen komen, onder meer om de huidige dakconstructie brandveilig te maken.

In november vorig jaar stelde de brandweer in een rapport dat de brandveiligheid van de woonblokken voldoet aan de wet- en regelgeving. Er werd toen tegelijkertijd geconstateerd dat die wetgeving het risico van een snel uitbreidende brand niet geheel kon voorkomen. Om tot een verbetering van de brandveiligheid te komen stelt het rapport dat het noodzakelijk is om structurele maatregelen te nemen met betrekking tot de schil(dak)constructie. De dakconstructie zou op dit moment niet brandveilig zijn.

De brandweer adviseerde verder om alle rookmelders te laten controleren en waar nodig te herstellen. Ook luidde het advies om een brandmeldinstallatie te installeren in alle gemeenschappelijke ruimtes en gangen én om brandwachten in te zetten die altijd aanwezig zijn in het complex.

Verstuurde brief

Het toen gepubliceerde rapport is deze week door de Veiligheidsregio naar de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, gestuurd. Met deze brief wil de Veiligheidsregio de minister op de hoogte brengen van de aanbevelingen en wordt verzocht om de wetgeving aan te passen.

De brandweer benadrukt de noodzaak van het onderzoek: "Naast aanbevelingen over vergelijkbare situaties als de Riekerhaven spreek ik de zorg uit over het begrip 'tijdelijkheid'. De praktijk laat zien dat 'tijdelijke' unitbouw met een woonbestemming lang wordt gebruikt." De brandveiligheid hangt volgens de Veiligheidsregio sterk samen met de locatie van de woningen. "Voldoen aan wet-en regelgeving levert bij tijdelijke bouw dus niet 'vanzelf' een brandveilige situatie op."

Brandveiligheid

Na de brand in Riekerhaven sprak AT5 brandexpert Fred Vos over de brand in het complex. Hij beschreef het gebruik van deze containers als woonruimte toen als 'idioot' en 'onverantwoord'. "Die containers zijn niet brandveilig te krijgen. Het is gedoemd te mislukken. De brandweer had dit nooit mogen toestaan."

Woningcorporatie Lieven De Key, de eigenaar van het complex, liet na de brand weten extra maatregelen te nemen om de vluchtveiligheid te verhogen. Ook werden alle rookmelders in de woningen gecontroleerd en werden de beveiligers van het complex gevraagd om extra alert te zijn op brandveiligheid.

Bewoners van Riekerhaven lieten vorig jaar weten het eens te zijn met het rapport van de brandweer. Voor één van de bewoonsters was de brand een reden om op zoek te gaan naar een nieuwe woning. "Ik weet niet of ik me helemaal veilig voel hier. Ik was op zoek naar iets anders, maar dit maakt de stap wel groter."