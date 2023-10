Milieuactivist Johan Vollenbroek in gesprek met lokale boeren over stikstof

Je zou het een bezoek in het hol van de leeuw kunnen noemen; de bekende milieuactivist Johan Vollenbroek ging donderdagavond in het Huis van Eemnes in gesprek met onder anderen een groep lokale boeren over de stikstofproblematiek. Hier en daar was de discussie hard, regelmatig weken onderwerpen flink af en er klonk duidelijk scepsis uit de zaal klonk. Maar het bleef constructief.

Foto: Johan Vollenbroek in een panelgesprek in het Huis van Eemnes - Daan Visser

Hoewel de stikstofproblematiek niet meer bovenaan de agenda van de landelijke politiek lijkt te staan, sluimert het onderwerp nog wel degelijk onder de oppervlakte. Deze avond moet er volgens de organisatie voor zorgen dat 'we met een stukje naar inzicht over elkaar naar huis te gaan'. "We hopen elkaar wat bij te brengen en wat van elkaar te leren", vertelt medeorganisator en Eemnesser paardenhouder Arnoud van Daatselaar voor aanvang. "Anders blijven we twee ivoren torens." De avond is er dus op gericht om constructief met elkaar in gesprek te gaan. Het koste flink wat moeite om Vollenbroek te overtuigen naar Eemnes te komen. Van Daatselaar heeft daarvoor zonder afspraak Vollenbroek opgezocht om hem persoonlijk te overtuigen en dat had succes. De milieuactivist lijkt er van tevoren ook zin in te hebben. "Ik vind het een uitdaging om met de boeren in gesprek te gaan", vertelt hij. "Ik hoop dat we niet blijven hangen in het verleden en de juridische strijd, maar dat we samen op zoek gaan naar een constructieve oplossing." Heel Eemnes lijkt namelijk vierkant achter de boeren te staan nadat er in 2022 bekend werd gemaakt dat er in de polder bijna de helft stikstof gereduceerd moet worden.

Vanwege de veiligheid heeft iedereen zich wel van tevoren moeten aanmelden. Toch werden er van tevoren geen ongeregeldheden verwacht. "We hebben 208 aanmeldingen en ik heb iedereen dit zich heeft opgegeven van tevoren gecheckt", zegt Van Daatselaar. 'Spiegel voorhouden' Meerdere sprekers krijgen de gelegenheid om zonder onderbreking hun woordje te doen, voordat ze vragen uit de zaal krijgen. Vollenbroek mag hiermee beginnen en pakt zijn kans om een powerpointpresentatie te geven met wat hij 'het eerlijke verhaal' noemt. "Er gaat namelijk een hoop onzin rond", zegt hij. "Ik wil jullie een spiegel voorhouden, die misschien niet iedereen goed zal bevallen. Maar we eindigen met een oplossing waarin ook de boeren goed uitkomen." Tijdens de presentatie komt er geroezemoes en soms sceptische reacties uit de zaal. Toch komt er na afloop voorzichtig applaus uit de zaal. Na de presentatie van Vollenbroek is het de beurt aan John Spithoven, directeur van Stichting Stikstofclaim. Waar naar Vollenbroek sceptisch werd geluisterd krijgt Spithoven de handen makkelijker op elkaar. De crux van Spithovens verhaal is dat er beter naar het effect van stikstofbeperkende maatregelen moet worden gekeken. Toch zijn de presentaties van de heren beiden erg technisch. Panelgesprek Na de technische presentaties is het tijd voor een panelgesprek. Naast Vollenbroek en Spithoven sluiten er nog drie andere sprekers aan in het panel: Gerwout Netjes, melkveehouder in Eemdijk, Josja Vervaart, directeur van Natuur en Milieufederatie Utrecht en Mirjam Sterk, gedeputeerde (CDA) in de provincie Utrecht. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Het publiek krijgt de kans om vragen te stellen aan Johan Vollenbroek en de rest van het panel - Daan Visser

De vragen uit de zaal lopen flink uiteen. Zo wordt er gevraagd naar hoe het zit met een eerlijke prijs voor boeren voor het productie van voedsel, medicijnstoffen in ontlasting die in grond- en oppervlaktewater komen, innovatie om stikstofemissies tegen te gaan tot de subsidie en financiën voor de Mobilisation for the Enviroment, de organisatie waar Vollenbroek voorzitter van is. Hoewel de partijen in de zaal elkaar na afloop niet in de armen vlogen en de boeren in de zaal bij lange na niet overtuigd waren van het verhaal van Vollenbroek, bleef de avond constructief. Het entreegeld van de avond gaat naar het goede doel, namelijk Pax Kinderhulp Eemnes. Een bedrag van 1.350 euro werd ingezameld.