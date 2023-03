Pieter Seldenrijk, de man achter stropop A1, blikt terug op bizarre periode

Een metershoge stropop die weer lacht, de enorme verkiezingswinst van de BBB en het met veel moeite omgooien van zijn eigen bedrijf. Het is een bizarre periode geweest voor Eemnesser boer Pieter Seldenrijk. In het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub blikt hij terug op de afgelopen maanden en kijkt hij ook een klein beetje vooruit.

Het valt niet te missen: de bijna 9 meter hoge fronsende stropop langs de A1 in het weiland van Eemnes. De bouwer: CDA-raadslid en boer Pieter Seldenrijk. Sinds Prinsjesdag staat de pop er om Seldenrijk's onvrede over onder anderen het stikstofbeleid te uiten. Net als in de rest van Eemnes is de stikstofcrisis al heel lang een heet hangijzer. "We wilden iets ludieks neerzetten, het is eigenlijk het symbool van het boerenprotest in de regio geworden."

Maar niet iedereen zag de pop als een ludieke actie. Zo'n twee weken vóór de Provinciale Statenverkiezingen kreeg Seldenrijk een brief van de provincie in de bus. "Die pop moest zo snel mogelijk weg. Nou echt niet! We laten ons niet zo makkelijk aan de kant zetten", was de reactie van Seldenrijk. En nu staat de pop er nog steeds.

Glimlach

Maar er is in de tussentijd wel iets veranderd aan de pop; er staat namelijk weer een glimlach op zijn gezicht. Vlak na de monsterzege van BBB in de Provinciale Statenverkiezingen heeft Seldenrijk de pop een glimlach gegeven en zijn ook de meeste omgekeerde vlaggen weggehaald of weer normaal gehangen. "Wij voelden ons echt in nood en gepasseerd, maar op het moment dat de Nederlandse bevolking zo massaal zegt dat er wat anders moet, dan moet je de vlaggen weer omdraaien."

