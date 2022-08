Steeds vaker twee kampen: zorgen over groeiende tweedeling in Eemnes wegens boerenprotesten

Voor- en tegenstanders van de boerenprotesten komen in Eemnes steeds meer tegenover elkaar te staan. Dat moet voorkomen worden, stelt de Eemnesser PvdA-fractie. Wat haar betreft moet het gemeentebestuur de gevreesde tweedeling zo snel mogelijk de kop in drukken.

De PvdA merkt op dat deze ‘deadline zo zacht als boter is gebleken’. Het college had meer daadkracht mogen tonen. “Het komt wat slap over”, zegt Van den Brink. “Haal ze niet op stel en sprong weg, maar ga nu gewoon met die boeren in gesprek.”

Een bron van ergernis is de Nederlandse vlag die op verschillende plekken in Eemnes nog altijd ondersteboven hangt aan gemeentelijke eigendommen. Militairen en veteranen storen zich hier bijvoorbeeld aan. Aan het verzoek van de gemeente deze vlaggen voor maandag 25 juli weg te halen, is geen gehoor gegeven.

“De acties zijn minder onschuldig en ludiek dan ze lijken”, zo schrijven Van den Brink en zijn fractiegenoot Wilma de Boer in hun inleiding die hoort bij een set schriftelijke vragen aan het college. “Het splijt de bevolking. Eemnes komt landelijk op een onprettige manier in het nieuws. Niet iets om trots op te zijn.”

De Eemnesser boeren komen de laatste tijd landelijk in het nieuws. Vorige week zijn zij door de Hofvijver in Den Haag gegaan om de Nederlandse vlag op z’n kop op te hangen bij het torentje ; de werkplek van minister-president Mark Rutte. Afgelopen weekend hebben twee Eemnesser boeren een rode boerenzakdoekvlag in de voortuin van Paleis Soestdijk geplant. Daarnaast laat een aantal van hen zich stevig uit in de media.

Volgens Marcus van den Brink, fractievoorzitter van de PvdA Eemnes, is het steeds beter te merken dat er twee kampen zijn in het dorp. De boeren kunnen aan de ene kant rekenen op veel steun, Eemnes heeft veel agrariërs, maar tegelijkertijd constateert de politicus dat steeds meer mensen de acties van de boeren afkeuren.

Het probleem is volgens de PvdA dat veel tegenstanders van de boerenprotesten zich niet durven uit te spreken. Intimidatie ligt naar hun gevoel op de loer. Zelf vermoedt Van den Brink dat dat allemaal wel mee zou vallen in Eemnes. Maar deze ontwikkeling vraagt nu wel de aandacht van het college en daarom hebben de ze vragen gesteld.

Radicaliseren

“Als gemeentebestuur heb je ook een taak om de onrust in de samenleving te voorkomen”, legt Van den Brink uit. De partij vraagt wat het college gaat doen zodat de voor- en tegenstanders niet verder tegen elkaar worden uitgespeeld en welke preventieve maatregelen er genomen gaan worden om de discussie over de boerenprotesten niet nog meer te laten radicaliseren.

Juist omdat er veel onduidelijkheid is over de gevolgen van het stikstofbeleid is het volgens Van den Brink een goed idee om deze maand nog een bijeenkomst te houden over wat er nu exact speelt, wat de zorgen en de ergernissen zijn. Het college moet de regie pakken en zo’n gesprek faciliteren, vindt de oppositiepartij. Daarmee biedt de gemeente een luisterend oor aan de boeren én de mensen die zich zorgen maken over de aard van de protesten.

Sociale cohesie

Van den Brink benadrukt dat de boeren in Eemnes een belangrijke groep zijn. Zij zorgen met de actieve Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) voor veel sociale cohesie in het dorp. Zo is er dankzij hen binnenkort weer tractor pulling in Eemnes; een groot evenement dat veel publiek trekt.

En er is wel degelijk iets aan de hand. De onrust vanwege de Haagse plannen is er niet voor niets, zo stelt de sociaaldemocraat. De stikstofreductie moet in en rond Eemnes met 47 procent omlaag. Wat de PvdA’er betreft moet niet alleen de provincie Utrecht, die de plannen moet uitvoeren, op een andere manier kijken naar het nieuwe beleid. De gemeente Eemnes kan zelf ook alvast actief de boeren opzoeken om met hen te praten over veranderingen in de agrarische sector.