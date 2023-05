Raad van State: vossen in Eempolder mogen afgeschoten worden

De vossen in de Eempolder mogen voorlopig afgeschoten worden. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het afschieten zou volgens de beheerders van het gebied namelijk nodig zijn om de nesten van de weidevogels in het gebied te beschermen. De juridische strijd is nog niet afgelopen.

In de schriftelijke uitspraak doet de voorzieningsrechter een belangenafweging tussen de vos en de weidevogel. Na de zitting bij de Raad van State van eerder deze maand zegt de rechter onder andere dat het goed gaat met de vos en slecht met de weidevogel. Daarom moet er wat gebeuren.

De uitspraak betekent dat vossen in de provincie Utrecht voorlopig mogen worden gedood om de weidevogels te beschermen.

Juridische strijd

De uitspraak van de Raad van State heeft een lange voorgeschiedenis waar jarenlang durend juridisch getouwtrek aan vooraf ging.

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft aan de Stichting Faunabeheerseenheid Utrecht een zogenoemde ontheffing gegeven. Dat maakte het mogelijk om vanaf deze maand vossen in de Eempolder af te schieten. De roofdieren hebben het namelijk voorzien op de eieren van de beschermde weidevogels die daar liggen te broeden. Daarnaast hebben vossen het ook regelmatig gemunt op de kippen van de bedrijven in de polder.

Maar drie natuurorganisaties waren het niet eens met deze ontheffing. Het gaat om de Faunabescherming, Fauna4Life en Animal Rights. Deze organisaties zijn al eerder tegen de ontheffing in beroep gegaan en na een langdurend juridisch gevecht moet het provinciebestuur opnieuw een besluit over de ontheffing nemen. Het bestuur hield de ontheffing met aanpassingen in stand. De stichtingen waren het ook niet eens en de zaak kwam vorige week bij de Raad van State terecht.

Voorlopige uitspraak

De Raad van State benadrukt dat deze uitspraak een voorlopige is. De bodemprocedure loopt namelijk nog wel.

Wanneer die uitspraak volgt is niet duidelijk. Hierin moet complexe wetgeving worden bekeken, waar meer tijd voor nodig is. De voorlopige uitspraak is een tijdelijke belangenafweging tussen de vos en de weidevogel.