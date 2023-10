Telstar gaat kopje-onder tijdens regenachtig Avondje NAC

De levendige openingsfase in Breda kreeg nauwelijks gevolg in de resterende minuten van de eerste helft. Tom Overtoom schoot over uit een vrije trap, terwijl Boy Kemper van afstand de bal nét naast het doel van goalie Joey Houweling mikte. De weinige kansen leiden tot onvrede op de tribunes, waar de spelers van NAC een fluitconcert kregen.

Zakaria Eddahchouri zette Telstar (net als vorige week tegen MVV) in de slotfase naar het openingsdoelpunt. De spits schoot van ruime afstand schitterend raak achter doelman Tein Troost: 0-1. Danzell Gravenberch, zijn kameraad in de aanval, werd ook gevaarlijk zonder succes. NAC kwam vrijwel uit het niets op gelijke hoogte. Mitch Apau maakte hands na een voorzet van Victor Wernersson en gaf een penalty weg. Dominik Janosek schoot vervolgens raak: 1-1.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na de rust hielp Houweling zijn ploeg tweemaal op de been. Hij kon redding brengen op de inzet van Sigurd Haugen en datzelfde gold voor Clint Leemans. Driemaal bleek scheepsrecht voor NAC. Matthew Garbett was het eindstation van een aanval: 2-1. Het ging hierna van kwaad tot erger, want binnen de kortste keren lag ook de 3-1 in het netje. Tom Boere knikte een voorzet van Janosek binnen.

Danny Bakker (oud-NAC) had even daarvoor zijn debuut gemaakt en startte zijn periode bij Telstar met een koude douche. Sebbe Augustijns mocht eerder gaan douchen, nadat hij zijn tweede gele kaart pakte. Het werd daarna een schier onmogelijke taak voor Telstar om een resultaat te halen en zaak was uit te spelen.

De achttiende plaats blijft voor de Witte Leeuwen. TOP Oss is volgende week de tegenstander van Telstar in Velsen-Zuid. Dat duel kun je uiteraard live volgen via NH Radio.

Opstelling Telstar: Houweling; Seedorf (Van de Loo/70), Apau, Soares, Koswal (Bakker/69), Turfkruier (Boussakou/76); Augustijns, Overtoom (Van den Heerik/76), Plat; Gravenberch (Bouyaghlafen/82), Eddahchouri