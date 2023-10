Mike Snoei baalt van gemiste kansen, ondanks winst: "Elk foutje kan dan dodelijk zijn"

Telstar won vanavond voor de tweede keer dit seizoen een thuiswedstrijd door een late goal van Quinten van den Heerik tegen MVV: 2-1. Het ging in de slotfase nog bijna mis, zag ook trainer Mike Snoei. "We speelden zó sterk, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk door niet vaker te scoren."

Na afloop ging Snoei ook in op de situatie rondom Lassana Faye, de verdediger ontbrak tegen MVV al voor de vierde keer. "Hij heeft het zwaar bij Telstar. Die jongen heeft een enorm verwachtingspatroon, maar op een gegeven moment is je krediet op. Hij had moeite met zijn nieuwe rol (op de bank en niet bij de selectie)."

Volgens Snoei is hij niet uit de selectie gegooid, maar wordt het wel 'een erg lastig verhaal' voor Faye.

Koswal

Devon Koswal maakte zijn basisdebuut voor Telstar na drie invalbeurten. "Het is fijn dat ik in de basis mocht starten en extra lekker als je de zege zo over de streep trekt. Ik had vooral een opgelucht gevoel door deze basisplaats. Gelukkig kreeg ik vandaag de kans, dat is fijn. Ik hoopte op een volledige wedstrijd, maar dit is ook fijn."