Optimistische coach Mike Snoei gelooft in betere tijden voor Telstar: "In dit elftal zit veel meer"

De opdracht is duidelijk voor Telstar. De geplaagde club uit Velsen-Zuid staat laatste in de eerste divisie en moet punten pakken. Met MVV treffen de Witte Leeuwen morgenavond een tegenstander waar dat zeker mogelijk is. "Wij willen vooral wat meer goals maken", is trainer Mike Snoei duidelijk over het grote probleem van zijn ploeg.

"Niemand wordt vrolijk van de stand op de ranglijst", geeft Mike Snoei aan over de twintigste plek. Toch is de altijd uitgesproken oefenmeester optimistisch. "Ik denk dat we echt nog een rol van betekenis gaan spelen dit seizoen. In dit elftal zit veel meer."

Tegenstander MVV doet het dit seizoen ook niet heel goed met een zestiende plek. Het verschil met de Maastrichtse ploeg is zes punten. Snoei: "Nu moeten we het laten zien." De aftrap tussen Telstar en MVV is 20.00 uur en NH Sport doet via deze site en sociale kanalen verslag van dit duel.