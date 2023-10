Weer bezorgt invaller Van den Heerik met late goal Telstar de zege

Het ging ontzettend moeizaam, maar de tweede zege voor Telstar dit seizoen is een feit. Zakaria Eddahchouri maakte de snelle 1-0, waarna Dailon Livramenoto vlak voor tijd gelijkmaakte. Gelukkig was daar nog de dekselse Quinten van den Heerik, als invaller hielp hij de Witte Leeuwen aan de zege.

Joey Houweling, nog steeds de goalie bij afwezigheid van de geblesseerde Ronald Koeman Jr., bewees zijn waarde met een knappe redding van dichtbij. Even later duwde Houweling een gevaarlijke inzet naast hem op de paal. Het was de opstomende Cain Seedorf, die aan de andere kant voor veel gevaar zorgde. Zijn eerste mogelijkheid uit kansrijke positie eindigde op Matthys en zijn tweede eindigde aan de verkeerde kant van de paal. Datzelfde lot was voor Tom Overtoom met een afstandsschot.

De intenties van Telstar waren vanaf het eerste moment duidelijk. Die aspiraties werden na tien minuten beloond via Zakaria Eddahchouri. De aanvaller schoot raak uit een voorzet van Alex Plat: 1-0. De Witte Leeuwen waren daarvoor al gevaarlijk via Eddahchouri (schot op doelman Romain Matthys) en Danzell Gravenberch (inzet ruim naast). De openingstreffer bleek een startschot voor een levendige openingsfase.

Mat begin

Zo spannend als de eerste helft begon, zo mat was het begin van de tweede. Telstar stichtte het eerste gevaar na een kwartiertje via Seedorf. De bedrijvige rechtsback kon twee keer snel achter elkaar de bal beter afgeven, maar ging voor eigen succes. De Velsenaren bleven daarna veel sterker dan MVV. Echter bleek het vizier niet op scherp te staan.

Door de kleine marge van één goal bleef het tot het einde onnodig spannend. Telstar was veel beter, maar liet MVV in leven door kansen te missen. Een tekenend voorbeeld was in minuut 82. Een overtal aan spelers van Telstar stormde op het doel van MVV af, toch eindigde de bal hoog over. De spreekwoordelijke deksel kwam alsnog in de slotfase. De ingevallen Dailon Livramento schoot simpel raak: 1-1.

Van den Heerik

Toch bleven de mannen van trainer Mike Snoei erin geloven. En die overtuiging zorgde uiteindelijk voor drie punten, want voor de tweede keer dit seizoen was het Quinten van den Heerik die het winnende doelpunt maakte. Twee weken geleden deed de goaltjesdief het al in blessuretijd tegen Jong Ajax. En nu scoorde Van den Heerik in de 93e minuut de 2-1 tegen MVV.

Door de winst stijgt Telstar naar plek achttien op de ranglijst. De volgende wedstrijd voor de Witte Leeuwen is vrijdag in Breda tegen NAC. NH Sport is hier uiteraard bij en doet live verslag op de radio.

Opstelling Telstar: Houweling; Seedorf (Polley/85), Apau, Soares, Koswal (Boussakou/71), Soares, Turfkruier; Augustijns, Overtoom (Bouyaghlafen/84), Plat (Van de Loo/71); Eddahchouri, Gravenberch (Van den Heerik/65)